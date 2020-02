La Lazio batte 2-0 il Bologna e vola al primo posto in classifica

La Lazio di Simone Inzaghi è inarrestabile e ottiene una vittoria preziosa che la proietta al primo posto in classifica con 2 punti di vantaggio sulla Juventus, che ha una partita da recupeare, e a più 8 sull'Inter che ne ha due di gare da dover recuperare e per i biancocelesti si tratta del 21esimo risultato utile consecutivo. La sfida è stata dominata nella prima frazione dalla Lazio che ha trovato due gol nel giro di due minuti con Luis Alberto e Correa, la ripresa è stata più ad appannaggio del Bologna che si è vista annullare due gol a Denswil e Tomiyasu, annullati per fallo di mano e fuorigioco di Palacio. Con questo successo la Lazio si porta a quota 62 punti, 60 la Juventus, 54 l'Inter. La Lazio torna in vetta alla classifica di Serie A vent'anni dopo l'ultima volta che vinse lo scudetto nel 1999-2000 anche se a dire il vero già nel 2008/2009 con Delio Rossi in panchina, e due stagioni dopo con Edy Reja i biancocelesti avevano assaporato la vetta della classifica ma non avevano poi vinto il tricolore andato a Inter e Milan.

La cronaca

Correa si divora il vantaggio al 2' calciando fuori debolmente da ottima posizione, passano tre minuti e Luis Alberto fa venire i brividi a Skorupski con la sfera che esce di poco. Luis Alberto all'11, Immobile al 12' e Correa al 16' si procurano tre grandi chance per segnare ma senza fortuna. Al 19' però il vantaggio arriva con Luis Alberto che riceve palla da Immobile e calcia forte in porta battendo Skorupski. Strakosha al 20' salva tutto su Soriano ma un minuto dopo la Lazio raddoppia con Correa che trova la deviazione di Danilo che mette fuori causa il portiere dei felsinei. Il Bologna si fa più intraprendente nel finale con Barrow ed Orsolini ma il risultato resta inchiodato sul 2-0 per la Lazio che va al riposo con il doppio vantaggio.

Nella ripresa Strakosha compie un miracolo sul tiro di Orsolini al 49' e al 53' Denswil segna il gol del 2-1 annullato poi dal Var per un fallo di mano involontario del difensore del Bologna. Immobile manca il tris al 62' e al 67' il Bologna va ancora in gol con Tomiyasu ma il Var annulla ancora per un fuorigioco millimetrico di Palacio. Immobile al 76' impegna alla parata Skorupski. La Lazio prova a premere ancora nel finale e tiene botta: finisce 2-0 all'Olimpico.

Il tabellino

Lazio: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (61' Parolo), Jony; Correa (75' Cataldi), Immobile (82' Caicedo)

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo (71' Skov-Olsen), Denswil; Poli, Schouten (58' Sansone); Orsolini (59' Santander), Soriano, Barrow; Palacio

Reti: 19' Luis Alberto (L), 21' Correa (L)

