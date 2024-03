Lazio, missione in casa Bayern per l'impresa dopo 24 anni

Tre mesi fa, alla vigilia di Lazio-Feyenoord, Sarri disse che per la sua squadra «la Champions è la festa, ma il campionato è il lavoro». Guardando le vicende stagionali, ai calciatori biancocelesti è piaciuta più la festa del lavoro, visto l'andamento deludente in serie A che la vede ai margini della zona europea e la bella cavalcata sul prestigioso palcoscenico continentale. Che oggi potrebbe registrare un'altra notte storica. Merito del rigore di Immobile all'andata che ha dato un senso alla difficile gara di ritorno col Bayern Monaco (ore 21 Canale 5, Sky e Infinity +, oltre tremila i tifosi al seguito). Il sorteggio non sembrava dare speranze alla Lazio, l'esito del primo round tiene quanto meno aperta la sfida. E riporta al ricordo del 22 marzo 2000 quando il successo a Londra col Chelsea siglato da Inzaghi e Mihajlovic significò pass per i quarti.

Archiviata la notte amara e ricca di veleni con il Milan (ma ci penserà oggi il giudice sportivo a ricordarla, possibili due turni di stop per i tre laziali espulsi mentre il giallo costerà una squalifica per Sarri) ci si rituffa nell'Europa d'élite. Dove ci sarà anche l'arbitro Di Bello: sabato all'Olimpico la prova negativa che gli costerà lo stop di un mese in A, ma non in Champions visto che l'Uefa lo ha designato per Real Madrid-Lipsia di domani.

Sarri punterà in difesa sulla solidità dei centrali Gila e Romagnoli, e in attacco oltre alla verve realizzativa di Immobile in Champions (9 gol in 12 gare, 4 su 7 in questa stagione, già due vittorie su tre contro il Bayern) anche sulla vivacità di Zaccagni. «Col Milan abbiamo fatto una grande partita, senza mai andare in sofferenza - così il tecnico sulla gara di venerdì scorso -. Abbiamo ingoiato un boccone amaro, ora spero che la rabbia si trasformi in cattiveria agonistica». E per stasera offre la ricetta: «Serve essere coraggiosi e determinati, con spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Nel calcio tutto è possibile, loro hanno grande qualità e facilità nel trovare il gol. Dobbiamo morire nella fase difensiva, ma avere anche il coraggio di segnare». Oggi c'è anche Real Sociedad-Psg, si parte dal 2-0 dell'andata per i francesi.