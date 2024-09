La Lazio in salsa africana cala il tris ad Amburgo

Ascolta ora 00:00 00:00

Buona, anzi ottima, la prima europea di Marco Baroni in panchina e della Lazio in questa stagione. Pedro e Vecino guidano il manipolo di giovani biancocelesti all'impresa al Volksparkstadion di Amburgo, sede delle gare casalinghe della Dinamo Kiev. Decisivo il tris di reti calato nei primi 35 minuti e tutto di marca africana. Doppietta per il senegalese di cittadinanza francese Boulaye Dia, a segno dopo appena 4 giri di lancette su assist dello stesso Pedro e che poi fa il bis dopo una mezz'ora sfruttando il passaggio di Dele-Bashiru. Ed è proprio il nigeriano a siglare qualche secondo prima la rete personale. Lazio padrona del campo, ucraini che tentano qualche sortita offensiva ma sbattono sulle maglie dei difensori biancocelesti e su Provedel in serata di grazia.

Nella notte prima del match 40 tifosi della Lazio (erano circa mille ieri al seguito della squadra) sono stati fermati, identificati e poi rilasciati dalla polizia: erano in possesso di alcuni oggetti atti ad offendere (mazze, non coltelli come riportato in un primo momento dal portale del quotidiano Hamburger Abendblatt). Per loro divieto di assistere alla partita e di avvicinarsi ad alcune zone della città, ma nessun obbligo di rimpatrio. Alla fine però è solo festa per i tifosi laziali, almeno quelli presenti allo stadio, vista la tradizione negativa in trasferta per la squadra biancoceleste negli ultimi 6 anni.

E come Baroni, anche Ivan Juric assaggerà l'Europa per la prima volta da allenatore. La competizione l'aveva giocata con la maglia del Genoa (ultima volta contro il Valencia nel dicembre 2009), ora la disputerà da tecnico della Roma. Dopo la vittoria con l'Udinese, il croato vuole fare il bis all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao (ore 21, Sky Sport) in un clima ancora agitato nella Capitale. Alle inquietudini delle porte girevoli di Trigoria (l'esonero di De Rossi e l'addio della Ceo Souloukou) si aggiungono i dubbi sul futuro dei Friedkin nella Capitale dopo l'acquisto dell'inglese Everton. «Io penso all'Athletic, un po' di turnover ci sarà, Dybala va gestito», così Juric.

Non ci sarà il fischiatissimo capitano Pellegrini, fermo ai box e in dubbio anche per domenica (giocherà Baldanzi), anche Koné e Soulé potrebbero essere fra i titolari, confermatissimo davanti Dovbyk apparso in buone condizioni di forma nell'ultima gara. Intanto l'Elfsborg, prossimo avversario dei giallorossi, ha perso 3-2 con l'Az Alkmaar.