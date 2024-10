Lazio-show, poker col Nizza. E una brutta Roma va ko

Ascolta ora 00:00 00:00

La doppietta di Dia ad Amburgo contro la Dinamo Kiev, quella di Castellanos (nella foto) - insieme a un rigore procurato e a un palo colpito - ieri all'Olimpico contro il Nizza nel giorno del suo 26° compleanno. Baroni può essere soddisfatto, i due centravanti della Lazio nelle Coppe continentali hanno risposto presente. Il dopo Immobile è iniziato nel migliore dei modi così come l'avventura della Lazio in Europa League: sei punti in due gare, già un colpo esterno e ben sette reti segnate con il poker di ieri.

Sotto una pioggia torrenziale (ma il terreno di gioco ha retto bene per quasi tutti i 90 minuti) è show biancoceleste con l'attaccante argentino grande protagonista. Tra i due gol del Taty quello bellissimo di Pedro, un diagonale di sinistro all'incrocio, e il penalty di capitan Zaccagni, rimasto in panchina per un tempo. Pochi rischi corsi da Mandas - sostituto di Provedel fra i pali -, uno dei quali ha portato al gol del temporaneo 1-2 dei francesi l'ex Sassuolo Boga.

Male, perfino malissimo, la Roma di Juric che appare lenta, confusa e perfino svogliata, finendo per perdere in Svezia contro l'Elfsborg. Decide il gol, su calcio di rigore, di Baidoo (mano di Baldanzi su tacco di Qasem). Dybala, El Shaarawy, Pellegrini e Dovbyk, tutti entrati nel corso del secondo tempo, non sono riusciti a dare la scossa (vivace solo Pellegrini, che colpisce anche l'incrocio). La Roma, che aveva pareggiato all'esordio con l'Athletic Bilbao, si ritrova così con un solo punto dopo due giornate. In questo momento i giallorossi verrebbero eliminati. Fra le squadre dei maggiori cinque campionati d'Europa solo il Nizza (Francia) e la Real Sociedad (Spagna) sono partite male come la Roma.

Juric, fra l'altro, oltre a non aver provato a recuperare lo svantaggio giocando con due punte di ruolo, ha deciso nuovamente di

lasciare fuori Hummels, che aspetta così ancora di esordire con la nuova maglia. In Conference League vince all'esordio la Fiorentina che batte 2-0 i gallesi del New Saints con i gol di Adli e Kean a metà del secondo tempo.