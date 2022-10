È pole Ferrari a Singapore. Solo ottavo Verstappen

Nona pole stagionale per Charles Leclerc, che piazza il miglior giro nella sessione di qualifiche del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Ferrari riesce a piazzare un bel 1'49"412, lasciandosi alle spalle il pilota della Red Bull Sergio Perez, che partirà anche lui dalla prima fila.

Dalla seconda fila scatteranno Lewis Hamilton con la Mercedes e Carlos Sainz con l'altra Ferrari, mentre il colpo di scena riguarda Max Verstappen. Per l’olandese un finale di sessione strano: prima ha rallentato quando era su tempi da pole, poi nell’ultimo tentativo è stato richiamato ai box perché stava per finire la benzina. Fatto sta che domani il leader iridato dovrà partire in quarta fila, preceduto anche da Fernando Alonso, Lando Norris e Pierre Gasly. Male George Russell con la seconda Mercedes, eliminato in Q2 e costretto a partire dall'undicesima posizione.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Singapore: 1 Leclerc, 2 Perez, 3 Hamilton, 4 Sainz, 5 Alonso, 6 Norris, 7 Gasly, 8 Verstappen, 9 Magnussen, 10 Tsunoda, 11 Russell, 12 Stroll, 13 Schumacher, 14 Vettel, 15 Zhou, 16 Bottas, 17 Ricciardo, 18 Ocon, 19 Albon, 20 Latifi.

Le reazioni

"Sono felice. Sono contento del risultato di oggi specialmente pensando al venerdì che abbiamo avuto, potendo completare pochi giri. Ma abbiamo recuperato bene. Non abbiamo molti dati per la gara ma se facciamo le cose alla perfezione pensiamo di poter vincere, ne sono sicuro". Lo dice ai microfoni di Sky Sport Charles Leclerc, autore della pole della Ferrari al Gp di Singapore.

"Il giro è stato speciale. Sui circuiti cittadini sei sempre al limite, a maggior ragione con la pista così umida. In alcune curve rischi di perdere il posteriore. Il giro è stato pulito ed è andato bene" . "Le qualifiche sono state complicatissime, non sapevamo cosa fare con le gomme. Abbiamo deciso per le soft all'ultimo minuto e siamo stati ripagati. Oggi è stato molto complicato, ho commesso un errore all'ultimo giro e pensavo avessimo perso la pole. Invece è stato appena sufficiente per stare davanti, quindi bene così".

"C'era un problema di quantità di carburante. Se avessi continuato a spingere per la pole position l'avrei finito prima di tornare poi ai box. E' un errore che non dovrebbe accadere, ma è successo" . Così il leader del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen, spiega il motivo del giro abortito all'improvviso negli ultimi secondi delle qualifiche. "Partendo ottavo, la gara è compromessa - ha aggiunto piuttosto contrariato l'olandese della Red Bull ai microfoni di Sky Sport -, Su questa pista i sorpassi sono difficili e mi troverò a lottare con tante altre vetture".

Verstappen ha sottolineato che "ai box dovrebbero sapere quanta benzina posso utilizzare. Loro lo vedono, io non lo posso controllare, quindi quando mi hanno richiamato sono rimasto sorpreso. Certi errori non dovrebbero accadere - ha insistito -, è frustrante Vale per quelli che posso fare io e per quelli della squadra. Dobbiamo cercare di evitarli".

