Leclerc primo nelle libere La Rossa rivista per ora vola

Imola Il sorriso di Leclerc è in rampa di lancio. È vero che la Ferrari ci ha abituati alle illusioni del venerdì, ma quello che si è visto a Imola lascia sperare in un sabato e soprattutto in una domenica diversi. La SF-24 evoluzione ha regalato a Charles quella fiducia in più che gli serviva e mentre Verstappen ha litigato per tutto il giorno con il bilanciamento della sua Red Bull, lui è stato il più veloce in entrambe le sessioni. Da giovedì ripete di avere una grande voglia di pole e ci proverà. Anche perché a Imola partire davanti conta tantissimo: 19 volte su 30 ha vinto un pilota partito dalla prima fila.

Non sarà semplice perché la McLaren ha dimostrato anche qui che i progressi mostrati a Miami funzionano (soprattutto sul passo gara) e la Red Bull vista fin qui è troppo brutta per essere vera. In più di un'occasione a Max è bastata una notte a ritrovare il bilanciamento perduto e l'assenza dal muretto dei box di Newey non c'entra proprio nulla. Il fantasma del genio dei progettisti continua ad aleggiare su Imola. Tutti ne parlano e lui stesso ha fatto sapere di non voler andare in pensione, ma per ora non c'è nulla di certo se non la sensazione che alla fine accetterà la sfida che gli ha proposto la Ferrari. Potrebbe essere una lotta a tre con Ferrari, Red Bull e McLaren, mentre la Mercedes sembra aver perso il treno anche con le ultime novità portate in pista. Meglio pensare a un futuro che potrebbe davvero chiamarsi Kimi Antonelli. Ieri Allison ne ha pubblicamente tessuto le lodi, raccontando di un ragazzo molto veloce che non sembra aver fatto solo pochi giorni su una F1. Ci vorrà coraggio a promuoverlo subito. Ma a Wolff non è mai mancato.

Così in tv: diretta pole (ore 16) e Gp (domani alle 15) su Sky e Tv8.