In ginocchio contro razzismo, ma Leclerc e altri dicono "no"

"No all'inginocchiamento, si alla t-shirt" alla fine Charles Leclerc non si inginocchia ma indossa la maglietta nera con impressa la scritta "End Racism".

Una presa di posizione forte del talentuoso pilota monegasco al primo Gran Premio della stagione.Stimolata dal pluricampione mondiale a sostegno del movimento nato dopo l'uccisione di Georg Floyd per mano dei poliziotti a Minneapolis, l'iniziativa prevedeva che, prima della partenza del Gran Premio di inizio stagione, prima ancora che venga intonato l'inno nazionale austriaco, i piloti e anche dirigenti e addetti delle scuderie presenti sul circuito, esprimano con un gesto - l'inginocchiamento, o anche il semplice indossare una maglietta con la scritta "end racism" - la loro solidarietà al movimento e in generale alla lotta contro il razzismo. I piloti si sono tutti presentati indossando la t-shirt. Qualcuno, tra cui Verstappen e il monegasco, è rimasto in piedi.

Come preannunciato dal campione del mondo della Formula 1, Lewis Hamilton, quasi tutti i piloti del circus si sono inginocchiati sulla griglia di partenza prima del via del Gp d'Austria in segno di protesta contro il razzismo. Tra i piloti che hanno deciso di non mettersi in ginocchio ci sono Verstappen, Leclerc, Kvyat, Sainz, Raikkonen e Giovinazzi, che hanno comunque indossato la maglietta nera con la scritta 'end racism' indossata da tutti i driver. Hamilton indossava una maglia nera con la scritta 'Black Lives Matter'.

Le dichiarazioni di Leclerc

"Credo che ciò che conta siano fatti e comportamenti nella nostra vita quotidiana piuttosto che gesti formali che potrebbero essere considerati controversi in alcuni paesi. Non mi metterò in ginocchio, ma questo non significa affatto che sono meno impegnato di altri nella lotta contro il razzismo". Così aveva scritto su twitter poco prima dell'inizio della procedura di partenza il pilota Ferrari.