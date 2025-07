L'emozione di quel dito alzato verso il cielo. Pogacar dedica la vittoria a Samuele

Il dito sale dritto verso il cielo (nella foto) e porta un messaggio che non ha bisogno di spiegazioni: la vittoria è per Samuele Privitera, il ragazzo ligure che ha perso la vita martedì al Giro della Valle d'Aosta. "È la prima cosa che ho letto questa mattina, una notizia straziante ha spiegato Pogacar subito dopo la sua trionfale cavalcata ad Hautacam -. Ho pensato a Samuele negli ultimi chilometri, ho pensato a quanto può essere duro il nostro sport e questa vittoria è tutta per la sua famiglia".

Poi parla della corsa: "Questa salita mi è piaciuta sin dalla prima volta che l'ho affrontata in ricognizione. Nel 2022 speravo di riconquistare qui la maglia gialla ma le cose non sono andate come avrei voluto. Poi ho cancellato quella giornata ma nell'ultimo periodo più di uno mi ha parlato di una possibile rivincita e così è stato. Qui la squadra è stata perfetta, Wellens ha fatto il lavoro che allora fece Van Aert per Vingegaard, ma tutti sono stati perfetti e alla fine siamo riusciti a guadagnare tanto terreno".

Per la cronaca e la storia, lo sloveno non solo vince la tappa, la numero 20 al Tour, ma si riveste di giallo, dopo aver inflitto una sconfitta sonante a Jonas Vingegaard, che lascia per strada oltre 2'. Adesso il danese è a 3'31. Si difende alla grande Evenepoel, anche se alla vigilia della cronoscalata di oggi, accusa un ritardo nella generale di 4'45. Per il resto tanto cuore, quello di Pogacar: che parte a 11 chilometri dal traguardo, prima di alzare quel dito in cielo a ricordare il sacrificio di Samuele e di troppi come lui.

Il Tour, che terminerà domenica 27 luglio a Parigi, prosegue oggi con la 13ª tappa: una cronoscalata da

Loudenvielle a Peyragudes, 10,9 km. Il profilo della salita è un crescendo fino alla pista dell'aeroporto dove ci sarà l'arrivo: sono 8 km al 7,9% medio, con punte del 16% proprio in cima. Gli ultimi 1000 metri sono al 13% medio.