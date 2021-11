L'errore di Gigio e la reazione dei compagni: gelo al Psg

Un'altra giornata no per Gigio Donnarumma. L'ex portiere del Milan, ritornato titolare dopo le assenze contro il Nantes e Manchester City è al centro delle critiche per il gol concesso nella trasferta vincente di St. Etienne.

Il Paris Saint-Germain fa tredici. La 13° vittoria del campionato sul campo del fanalino di coda St. Etienne consente agli uomini di Pochettino di conservare un vantaggio rassicurante sulla prima inseguitrice, il Rennes al secondo posto è lontano 12 punti. Una buona notizia l'esordio di Sergio Ramos in Ligue 1 nella giornata segnata dal grave infortunio alla caviglia sinistra di Neymar, uscito in lacrime dal terreno di gioco e che ora rischia un lungo stop. Nell'occhio del ciclone anche la prestazione di Donnarumma, non apparso immune da responsabilità in occasione del gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa, poi raggiunti e battuti dalla doppietta di Marquinhos e dalla rete di Di Maria.

L'errore sul gol

Il dualismo esasperato con Keylor Navas, di fatto non gli ha consentito ancora di conquistare una maglia da titolare. Il portiere della Nazionale italiana sta faticando ad imporsi in Francia e anche dopo la partita di ieri sono arrivate numerose critiche. Les Verts passano subito in vantaggio a metà del primo tempo con Denis Bouanga con Donnarumma, che non respinge nel migliore dei modi il tiro di Kolodziejczak, favorendo il successivo tap-in dell'accorrente Bouanga. La rete era stata inizialmente annullata per fuorigioco, poi convalidata dopo un lungo consulto al Var. A stupire però è l'atteggiamento dei compagni di squadra, appena subito il gol nessuno si è avvicinato a Gigio per incoraggiarlo dopo l'indecisione. Segno di un clima piuttosto teso nella squadra e soprattutto del pacchetto arretrato, che di sicuro risente dell'alternanza prolungata tra i due numero uno.

Bouanga ouvre le score face aux Parisiens ! Et c'est validé par le VAR ! (1-0)pic.twitter.com/lXOJyQ33g9 — Alex (@Alex_InDaHouse2) November 28, 2021

Inevitabilmente Donnarumma ha ricevuto numerose critiche sui social, che hanno sottolineato come con lui in campo sia assai raro vedere un clean sheet. Paradossalmente ad applaudirlo dopo la partita di ieri sono stati i tifosi avversari in virtù di un bel gesto a sorpresa di cui si è reso protagonista. Al termine della gara ha regalato la sua maglia ad un piccolo tifoso del St.Etienne. Proprio così dopo essersi avvicinato alle tribune, Gigio ha indicato a più riprese il destinatario della maglia, che ha ricevuto un dono inaspettato. Una piccola consolazione per il portiere, che dopo la conquista dell'Europeo non sta vivendo un finale di 2021 particolarmente brillante.

Gianluigi Donnarumma give his shirt to a young fan in St Étienne. @gigiodonna1 score 1-3 @ASSEofficiel vs @PSG_inside pic.twitter.com/PAy3sJvC9f — Renaud Marquot (@RenaudMarquot) November 28, 2021

