Lewis & Charles, amici per "rubarsi" segreti a vicenda

Ascolta ora 00:00 00:00

Finché non si tireranno addosso una scacchiera con tanto di re, regine, torri e pedoni, la loro relazione sembra una favola, merce rara nel mondo della F1 dove per stare davanti al compagno di squadra arriveresti a versargli dello zucchero nel serbatoio. Lewis e Charles (5° e 1° nelle prime libere) hanno cominciato con l'atteggiamento giusto il rapporto, la loro è quasi una complicità farcita di chiacchierate e combattutissime partite a scacchi. «Avevamo paura che Leo e Roscoe, i nostri cani, non andassero d'accordo, ma per fortuna non è così», ha confessato Charles a la Stampa. Invece vanno d'accordo anche il suo bassotto e il bulldog di Lewis. Un problema in meno per Vasseur l'uomo che sta gestendo con intelligenza quella che si è autoproclamata «la coppia più forte del mondo». La differenza d'età, 12 anni e 283 giorni e di albo d'oro, evidentemente aiuta. Charles guarda con rispetto al campione e cerca di succhiargli ogni segreto. Lewis cerca di imparare da Charles ogni segreto della Ferrari.

Per Leclerc era più complicato andare d'accordo con un coetaneo come Sainz e in effetti l'anno scorso qualche scintilla si è vista. Dovrà essere bravo a non perdere la calma se un giorno, Lewis dovesse stargli davanti. Con Vettel ci mise poco a dribblare il vecchio campione, ma Lewis è un'altra cosa. È in Ferrari con un solo obiettivo, vincere l'ottavo titolo, diffidate quando racconta che vuole contribuire alla conquista del Costruttori.

Lui è l'altro titolo che vuole. Lo stesso che sogna Charles. Fin che la coppia va, lasciamola andare. Poi tra qualche Gp faremo i conti, anche con i risultati della concorrenza.

Tv: pole diff. 13,30 (TV8), domani Gp ore 5 Sky (diff. 14 TV8)