Lewis, luna di miele in rosso. Ma le McLaren fanno già paura a tutti

«Mi sta bene il rosso, vero?». Lewis Hamilton continua la sua esplorazione del mondo Ferrari con l'entusiasmo di Cristoforo Colombo quando vide la terra all'orizzonte. Anche per uno che ha sette titoli in casa il Mondo Ferrari è una sorpresa continua. Ad accompagnarlo nella scoperta c'è anche il presidente John Elkann, arrivato fino in Bahrain per coccolarlo un po' e consigliargli qualche lettura. «Con John (lui lo chiama così) parliamo di tante cose oltre le corse, parliamo di vita. Ho tanto da imparare da lui». Hamilton è in prima pagina sul Time vestito di bianco con un vero stallone nero alle spalle. Racconta di aver curato personalmente i dettagli di quel servizio fotografico e di esser rimasto sorpreso anche lui dal rumore che hanno fatto i suoi primi giorni in Ferrari: «Si univano un brand come il mio e la Ferrari, mi aspettavo se ne parlasse, ma non in modo così travolgente». Lewis parla con gli occhi felici. Si sta godendo ogni momento della sua nuova vita («Mi sento già a casa») e della sua nuova macchina: «È presto per dire che la SF-25 sia una macchina più vicina alle mie preferenze rispetto alla Mercedes dello scorso anno, ma la macchina mi sta piacendo molto. Stiamo creando un legame. Ieri la giornata è stata discreta, ma abbiamo svolto il nostro programma. Mi piace tantissimo guidare questa monoposto, al momento. Ci sono cose diverse rispetto alla Mercedes, dei nomi e geometrie differenti. Studio giorno e notte per capire come chiamano i componenti». Insieme a Riccardo Adami sta anche studiando che nome dare in italiano al suo famoso Hammer Time. Tra una goccia di pioggia e l'altra (sì in Bahrein), è riuscito a completare il suo programma (45 giri) con il miglior tempo della mattinata (1'29379), superato poi solo dalla vendetta di Carlos Sainz con la Williams (1'29348). Leclerc (83 giri) è rimasto dietro (1'29431) davanti alla coppia Mercedes con soli 6 millesimi di differenza tra Russell e un sempre più intraprendente Kimi Antonelli. Ma le vere protagoniste della giornata, le McLaren, non sono là davanti nell'elenco dei tempi. Piastri e Norris sono 13° e 14° ma hanno lavorato sulla simulazione di gara con dei risultati che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Dopo due giorni di test i favoriti sono decisamente loro.

La Ferrari intanto festeggia la prima

hyperpole dell'anno con la 499P di Antonio Giovinazzi in Qatar nella gara inaugurale del Mondiale Wec. «Ora come ora sono concentrato solo sulla vittoria. Al 99% penso solo a quello», assicura Hamilton, l'innamorato Rosso.