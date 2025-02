Juve, incubo Perisic

Ascolta ora 00:00 00:00

Fuori anche la Juventus. La squadra di Thiago Motta esce sconfitta dal Philips Stadion di Eindhoven (1-3 dopo i supplementari) e deve salutare la Champions League: agli ottavi si qualifica così il Psv, capace di rimontare l'1-2 patito all'andata e di raggiungere le Top 16 europea. Dopo i fallimenti di Milan e Atalanta, un'altra battuta d'arresto pesantissima per il calcio italiano, che la prossima stagione non porterà certamente una quinta squadra nella manifestazione continentale più importante come invece accaduto in quella in corso. Lì, ai piani più alti del calcio europeo, non ci resta adesso che l'Inter.

I bianconeri cominciano con il piglio giusto, pur se il Psv prova a spingere fin dal pronti via. Thiago Motta deve rinunciare dopo pochi minuti all'infortunato Veiga (problema a un polpaccio), gettando Cambiaso nella mischia e spostando Kelly nel ruolo di centrale: difesa mai provata prima, ma nell'emergenza vale tutto e comunque gli olandesi non creano chissà cosa. La faccia di Locatelli e compagni sembra quella giusta e Kolo Muani avrebbe anche un paio di occasioni interessanti per portare avanti i suoi: il colpo di testa però finisce alto e il successivo assist di Koopmeiners lo trova in posizione defilata per inquadrare la porta. Dall'altro lato Perisic si vede poco e, al di là di un paio di occasioni potenziali sulla trequarti, non succede nulla di particolare dalle parti di Di Gregorio.

La Signora entra così nella ripresa dando la sensazione di poter controllare la situazione, ma la musica cambia in fretta: Noa Lang sulla sinistra diventa imprendibile e, dopo avere scaldato il pubblico con una conclusione del limite, inventa un tracciante che permette a Perisic ancora lui di trovare la rete del vantaggio dopo uno splendido controllo in corsa seguito da un destro sul palo lontano. Sesto gol dell'ex interista alla Juve, il secondo in una settimana e tutto da rifare in ottica passaggio del turno. Adesso il Psv ci crede e la Juve va nel panico: Gatti sbroglia un paio di situazioni complicate e Weah viene preso in mezzo sulla fascia di competenza. Proprio il figlio di Tim azzecca però la giocata del pareggio con una sberla da fuori area che rischia di essere annullata per un precedente fuorigioco di Kelly: la decisione arbitrale premia tuttavia la Juve, che può di nuovo respirare. Dura poco, però: sempre Perisic sfonda sulla destra, il buco a centro area è enorme e Saibari realizza il 2-1.

Poi, tanta paura fino ai supplementari: quando Di Gregorio è super su Saibari, ma nulla può sulla dormita generale che porta all'inevitabile gol di Flamingo. Il successivo palo di Vlahovic non cambia lo scenario: Signora eliminata, giustamente.