Pioli adesso trema: cosa succede sempre con Spalletti

Domenica sera il Milan di Stefano Pioli giocherà in casa del Napoli di Luciano Spalletti. La sfida del Maradona diventa uno spartiacque importante per la stagione e per le ambizioni scudetto di entrambe con l'Inter di Simone Inzaghi. spettatrice interessata (che questa sera ospiterà la Salernitana nell'anticipo del venerdì sera). Una statistica, però, preoccupa e non poco i tifosi rossoneri visto che in 11 precedenti tra i due tecnici, Pioli non ha mai battuto Spalletti. 11 i precedenti con 8 vittorie per il toscano e tre pareggi: è questo il misero score dell'allenatore del Milan che dovrà cercare di invertire la tendenza.

Tornare alla vittoria

Il Milan non vince da tre partite consecutive tra campionato, Salernitana e Udinese e Coppa Italia contro l'Inter. I rossoneri devono tra l'altro vendicare la sconfitta subita all'andata con i partenopei che vinsero al Meazza grazie al gol realizzato da Elmas. Una vittoria darebbe slancio al Diavolo in vista del rush finale che porta allo scudetto: sarebbe un chiaro segnale alle rivali scudetto, al Napoli in primis ma anche ai cugini nerazzurri, che hanno comunque una partita da recuperare, ma anche alla Juventus che a fari spenti sta tornando ai vertici della classifica.

Il Milan vanta il secondo miglior attacco del campionato e affronterà la miglior difesa del torneo con Stefano Pioli che si augura di riavere anche part-time Zlatan Ibrahimovic (assente da sei settimane per un'infiammazione al tendine d'achille). La statistica nei confronti di Spalletti è impietosa ma ora è arrivato il momento di invertire la tendenza e quale migliore occasione se non domenica sera tentando di espugnare la casa degli azzurri riequilibrando anche il discorso degli scontri diretti che al momento premiano il Napoli.