L'indiscrezione di Rivaldo: "Messi alla Juventus con CR7...?"

Lionel Messi è da sempre il sogno proibito dell'Inter fin dai tempi di Massimo Moratti. L'ex patron nerazzurro ha sempre espresso la sua grande amarezza per non essere riuscito a portare in Italia e alla Beneamata forse il più grande giocatore della storia del calcio mondiale, o quantomeno uno dei più grandi. In Spagna sono certi che la Pulce non rinnoverà il suo contratto con i blaugrana in scadenza il 30 giugno del 2021 visto che ha intenzioni di cambiare aria dopo tanti anni intrisi di successi e reti 630 per l'esattezza, 700 considerando anche i 70 centri con la nazionale argentina.

Derby d'Italia Inter-Juventus?

Messi piace a diversi club che farebbero carte false pur di strapparlo al Barcellona. Dal Manchester City di Pep Guardiola al Chelsea fino ad arrivare allo United. In Francia ci sarebbe il Psg mentre in Germania non è da sottovalutare il possibile interesse del Bayern Monaco che ha però sempre mostrato riluttanza verso calciatori di una certa età. Il 33enne di Rosario, però, è attratto dalla possibilità di poter sbarcare in Italia con Inter e Juventus che potrebbero intraprendere un duello per accaparrarsi le sue prestazioni.

In Spagna si parla di un certo malumore e malcontento da parte di Messi che avrebbe portato l'ex Newell's Old Boys ad interrompere ogni trattativa per il rinnovo. Vederlo lontano dalla Liga, dunque, non sembra impossibile ad oggi ma il nuovo club che vorrà prelevare l'argentino dai blaugrana sa già che dovrà impegnarsi molto dal punto di vista economico per quanto concerne l'ingaggio.

Rivaldo fa sognare i tifosi della Vecchia Signora

L'ex attaccante di Milan e Barcellona Rivaldo ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni che stanno facendo sognare ad occhi aperti i tifosi della Juventus: "Credo che alcuni agenti stiano già sognando una coppia Messi-Ronaldo alla Juventus , questo il commento dell'ex giocatore brasiliano che ha poi precisato: "Se ciò accadesse ci sarebbe un boom e credo che la Juventus recupererebbe rapidamente qualsiasi investimento grazie alla spinta che otterrebbe dalla visibilità e dal marketing. Sarebbe qualcosa di storico vederli insieme e credo che molti sponsor lo vorrebbero, dunque questa potrebbe essere una possibilità".

Difficile ma non impossibile, dunque, ipotizzare un tridente tutto classe e fantasia formato da CR7-Messi-Dybala. Ovviamente questa è solo un'indiscrezione di mercato ma la Juventus ha dimostrato già con il colpo Cristiano Ronaldo di poter spingersi oltre magari per puntare con ancora più decisione alla Champions League e se per farlo bisognerà avere in rosa 11 palloni d'Oro Andrea Agnelli potrebbe anche fare la "pazzia" formando una coppia d'attacco dei sogni.

