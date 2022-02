"L'Inter ancora in testa alla classifica". La provocazione social di Vidal

"Abbiamo perso una battaglia importante, ma non la guerra...forza Inter". Recita così il post pubblicato sui social da Arturo Vidal, che ha infiammato il post-partita lanciando un messaggio polemico nella notte. Una provocazione social, tra le sue storie Instagram, in cui compare la foto dell'attuale classifica di Serie A con i nerazzurri ancora in testa.

L’Inter poteva mettere una serie ipoteca sul campionato e invece ha perso il derby contro il Milan che ha riaperto la corsa scudetto. Il gol realizzato da Perisic non è bastato per portare a casa un match completamente capovolta nell’ultimo quarto d'ora. Due gol di Olivier Giroud hanno consegnato un successo quasi insperato alla squadra di Pioli, ora a -1 dai cugini, che devono però recuperare la partita col Bologna.

Il primo a suonare la carica in casa nerazzurra dopo la sconfitta bruciante è stato Arturo Vidal, attivissimo sui social dopo la bruciante sconfitta nel derby. Il centrocampista cileno è partito dalla panchina per subentrare nei minuti finali. Un ingresso poco fortunato perché ha fatto seguito alla rimonta rossonera andata in scena pochi minuti dopo. Proprio così entrato al 73' al posto di Calhanoglu, ha finito per guardarsi da vicino le due reti decisive di Giroud segnate al 75' e 78'.

Dopo la partita, il centrocampista cileno dell'Inter ha provato a risollevare il morale della truppa nerazzurra con un messaggio sui propri profili social: "Abbiamo perso una battaglia importante, ma non la guerra. Questo ci renderà più forti per quello che verrà. Forza Inter". Ma non finiva qui, in piena notta l'ex Juve e Barcellona in piena notte, ha lanciato una provocazione sempre sui social. Tra le sue storie Instagram è spuntata una foto della classifica in cui compare l'Inter ancora in testa alla classifica.

Un messaggio diretto ai milanisti, letteralmente esplosi di gioia sul web dopo l'incredibile vittoria nel derby, ma soprattuttoun modo per tirare su il morale ai tifosi nerazzurri, che nei prossimi due impegni con Roma e Napoli, si aspettano una pronta reazione della squadra.

Hemos perdido una batalla importante pero no la guerra, esto nos hará más fuerte de cara a lo que viene Forza @inter Forza ragazzi pic.twitter.com/Nctvta2vcs — Arturo Vidal (@kingarturo23) February 5, 2022

VIDAL CI RICORDA CHE SIAMO SEMPRE PRIMIpic.twitter.com/ijjVBMIZ4P — SPONDA NERAZZURRA (@spondainter) February 6, 2022

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?