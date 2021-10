L'Inter la butta via nel finale: ecco chi è il "colpevole"

L'Inter avrebbe meritato la vittoria contro la Juventus ma un episodio controverso non ha permesso ai nerazzurri di portarsi a meno cinque dalla coppia in vetta formata da Napoli e Milan. Minuto 88' Denzel Dumfries, entrato in campo al minuto 71' al posto di Perisic, entra in maniera impropria su Alex Sandro con l'arbitro Mariani che prima fa giocare ma poi richiamato dal Var va all'on field-rewiev e cambia idea concedendo il penalty in favore dei bianconeri che ha poi sancito l'1-1 finale con il gol dal dischetto di Paulo Dybala.

Intervento sciagurato

L'arbitro a velocità normaleMariani non aveva concesso il rigore ma andando a rivedere al monitor ha poi cambiato idea ritentendo imprudente l'intervento della freccia olandese che fino a questo momento, purtroppo per il popolo nerazzurro, sta facendo rimpiangere Achraf Hakimi. Questo errore può pesare come un macigno sulla testa dell'ex Psv che è l'uomo in meno di giornata ma soprattutto l'uomo che ha di fatto tolto due punti all'Inter che già pregustava di portarsi a meno 5 dai cugini del Milan e dal Napoli.

Fino a quel momento l'Inter non aveva rischiato nulla con Darmian a destra e Perisic a sinistra due dei migliori in campo tra i nerazzurri. Tra l'ingresso di Federico Chiesa e l'ammonizione rimediata dal croato, più una leggere indisposizione fisica, Simone Inzaghi ha scelto di lanciare nella mischia Dumfries che non solo non ha combinato niente a livello offensivo nei 24 minuti in cui è stato in campo ma ha anche causato il rigore che ha poi deciso la partita in negativo per i suoi.

Ora toccherà a Simone Inzaghi lavorare sulla testa del ragazzo, che ha dimostrato di essere un valido elemento sia con il Psv che con la nazionale dell'Olanda. Mercoledì l'Inter giocherà sul campo dell'Empoli e poi domenica 31 ottobre in casa contro l'Udinese: servono sei punti per presentarsi al derby del 7 novembre con un quantomeno lo stesso distacco di oggi tentando poi di battere i cugini per riaprire il campionato prima della sosta per le nazionali. Tra il match contro l'Udinese e la stracittadina la sfida in Champions League, in Moldavia, contro lo Sheriff Tiraspol, altra partita da non fallire per non fallire la qualificazione agli ottavi di finale.