L'Inter campione "arbitra" la salvezza

Milano - L'Inter già campione d'Italia è chiamata a onorare subito il suo titolo da un calendario che non fa sconti: 3 trasferte su campi di squadre che lottano per salvarsi, più l'impegno casalingo con la Lazio (18 o 19 maggio) nel giorno della consegna della Coppa. Inzaghi riparte stasera a Reggio Emilia, in casa di un Sassuolo poco meno che disperato e con un piede già in Serie B. Gli occhi di tutti i maliziosi guardano di certo all'amicizia 40ennale fra i due amministratori delegati Marotta e Carnevali.

Il Sassuolo ha fermato il Milan, tre settimane fa, e poi è stato travolto da Lecce e Fiorentina. Perdesse anche stasera, i piedi in B diventerebbero due, eppure all'andata il Sassuolo ha rifilato all'Inter l'unica sconfitta del suo campionato, per di più a San Siro. Il crollo degli emiliani andrebbe studiato a lungo e non si può spiegare solo con il grave infortunio di Berardi, perché le risorse a disposizione di Dionisi prima e di Ballardini ora sembrano decisamente superiori alla concorrenza, cominciando proprio dall'ex nerazzurro Pinamonti (10 gol in campionato), attaccante di scorta nello scudetto di Conte e poi protagonista proprio di uno dei tanti affari di mercato fra Marotta e Carnevali (20 milioni nell'estate 2022).

L'ultimo è ovviamente Davide Frattesi, che stasera dovrebbe finalmente giocare titolare (al posto di Barella) contro i suoi ex compagni di squadra. Nessun ritiro, nonostante la trasferta. L'Inter parte stamane e Inzaghi lascia a casa solo Acerbi, pubalgia, che potrebbe anche avere chiuso il suo campionato col gol scudetto al Milan. Squadra ampiamente rivoluzionata, com'è giusto che sia, pur con l'obbligo morale di non inquinare la zona salvezza. Dopo il Sassuolo, l'Inter affronterà in trasferta il Frosinone e nell'ultima giornata il Verona. In qualche modo, la squadra di Inzaghi è arbitra anche del campionato degli altri.

Stasera, oltre a Barella restano a riposo Sommer, Calhanoglu, Darmian e Thuram.

Dimarco ha recuperato, ma va in panchina.