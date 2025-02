L'Inter capolista con un occhio alla Dea. Lautaro salta la Lazio

Ascolta ora 00:00 00:00

Comanda l'Inter, prima in classifica per la prima volta nella stagione. Il precedente di agosto, terza giornata, non conta: era un primato di gruppo, dentro anche il Torino e l'Udinese. Inter prima da sola nonostante 2 sconfitte nelle ultime 4 partite, buon per Inzaghi che Conte abbia fatto peggio, appena 3 punti su 12, in un torneo ancora incerto ed equilibrato, in cui è tornata prepotentemente in corsa anche l'Atalanta, che come il Napoli rispetto ai nerazzurri ha il vantaggio dello scontro diretto in casa (16 marzo) e ormai nessun altro impegno oltre al campionato.

La vittoria sul Genoa, sofferta e di misura, ha rafforzato l'autostima nerazzurra, ma ha confermato che l'Inter è stanca. Le due settimane senza partite di coppa, hanno consentito qualche allenamento in più, ma non hanno restituito la brillantezza al gruppo, anzi: forse è proprio il lavoro supplementare alla Pinetina ad avere appesantito i muscoli dei giocatori, così ieri Inzaghi ha concesso una domenica di riposo alla squadra. Appuntamento stamane ad Appiano Gentile, quando riparte la routine: domani sera a San Siro arriva la Lazio per il quarto di finale di Coppa Italia. Pensare a biancocelesti avvelenati dopo lo 0-6 di dicembre in campionato è la più scontata delle previsioni. Sarà una partita intensa, che potrebbe durare anche più di 90 minuti, certo non l'ideale prima dello scontro diretto col Napoli.

In linea teorica, l'Inter non rinuncia a nulla e proverà ovviamente a vincere anche domani sera, però è molto probabile che a qualche big vengano risparmiati ulteriori rischi e fatiche. Su tutti, Lautaro Martinez: con Thuram convalescente e quindi in ogni caso non al cento per cento della condizione, l'Inter di Napoli non può prescindere dal capitano, che contro la Lazio potrebbe riposare (spazio in partenza a Taremi e Arnautovic, con quel che ne consegue). Anche in mezzo al campo (Frattesi indisponibile) ci saranno delle rotazioni, con Zielinski titolare sicuro (come Darmian, Bisseck e De Vrij). Inzaghi scioglierà l'enigma solo a poche ore dalla partita, anche in conseguenza delle notizie dall'infermeria.

Oggi pomeriggio, nuova tappa del percorso di Oaktree nel mondo Inter.

L'assemblea degli azionisti deve infatti votare alcune modifiche dello Statuto (compresa quella all'articolo 6 che parla di trasferimento di partecipazioni nella società) oltreché il nuovo CdA, da cui sono usciti Marchetti, Carassai e l'ex ad corporate Antonello e nel quale dovrebbe essere cooptato Massimiliano Catanese, già entrato in società proprio col passaggio della proprietà al fondo americano, lo scorso maggio.