L'Inter congeda Oriali. Ma è rivolta: "Fateci capire..."

Siamo arrivati a quota quattro. Con l'addio di Gabriele Oriali sono ben 4 i pezzi da novanta che hanno lasciato l'Inter tra fine maggio e la giornata di ieri, venerdì 20 agosto, quando il club nerazzurro con uno stringato comunicato sui suoi canali ufficiali ha di fatto congedato una bandiera storica della Beneamata: "FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale".

La notizia era già nell'aria da tempo ma proprio alla vigilia della prima di campionato è arrivata un'ufficialità che ha fatto irritare i tifosi nerazzurri già scontenti dagli addii di Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Tra l'altro il dirigente aveva un contratto in essere fino al 30 giugno del 2022, proprio come l'ex tecnico nerazzurro, ma non ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto e dunque rimarrà a libro paga fino al termine della stagione 2021-22.

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha salutato a dovere l'ormai ex dirigente con un post sui social e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera questa cosa avrebbe irritato il numero uno del club Steven Zhang che ora mediterebbe anche sul futuro dell'ex capitano:

La parola ‘grazie’ non è abbastanza per chi da anni e per anni ha condiviso il mondo Inter sempre al massimo.



Oggi perdiamo con grande dispiacere un vincente, un uomo vero e soprattutto un grande interista.



Un enorme abbraccio a Lele Oriali.



L’Inter è e sarà sempre casa tua. pic.twitter.com/wsxseRBt3j — Javier Zanetti (@javierzanetti) August 20, 2021

Mentana perplesso

Un tifosi doc come Enrico Mentana ha criticato la scelta dell'Inter e ha postato la sua perplessità su Facebook: "Cara mia Inter, buon campionato, con tutto il tifo. Ma - domanda diretta - perché hai licenziato Oriali? Conte se ne è andato per sua scelta, e così Lukaku, Hakimi è stato sacrificato per raddrizzare il bilancio. Ma Oriali? So che la trasparenza non gode di grande popolarità in Cina, ma non sarebbe il caso di spiegare, di giustificare, di farci capire?"

Rabbia social