L'Inter e la crociata per salvare il soldato Lautaro

Ascolta ora 00:00 00:00

La Fifa comunica gli 11 nomi che concorrono al titolo di Calciatore dell'Anno e l'Inter scopre che il supposto amico Infantino non ha trovato nemmeno uno strapuntino per Lautaro.

Un po' la sorpresa per l'esclusione, un po' la difesa del proprio leader e del brand Inter, certo che l'uscita pubblica del presidente Marotta è tanto inusuale quanto dura: «È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato tra i candidati del The Best Men's Player dopo una stagione eccezionale». E giù con l'elenco di titoli e statistiche, che tutti conosciamo, ma che evidentemente a Zurigo non hanno ritenuto sufficienti per entrare nel listino dei prescelti. «Lautaro merita più rispetto e un riconoscimento maggiore», l'appello di Marotta, teso anche a confortare il proprio leader, che vive in nerazzurro un momento tutt'altro che felice (appena 5 gol in campionato: l'anno scorso dopo 13 giornate erano 12).

Salvate il soldato Lautaro: una denuncia che va persino oltre al forfeit del Real Madrid alla premiazione del Pallone d'Oro, rimasto fuori dalla Casa Blanca. Un modo quello di Marotta per gridare incredulità e delusione, e forse anche per evitare che fosse di nuovo il giocatore, alla prima occasione, a replicare pubblicamente, come già fatto dopo il settimo posto di Parigi, inferiore alle aspettative del capocannoniere di Serie A e Coppa America, ovviamente con titoli annessi. Lautaro concorrerà con i compagni Sommer, Bastoni, Dimarco e Calhanoglu a un posto nell'11 ideale del 2024 e chissà che la denuncia di Marotta non serva a colorare di nerazzurro quella formazione.

Ha ben altri problemi Inzaghi, che nel big match di Firenze, oltre all'assenza già scontata di Pavard (si rivedrà

nel 2025), somma lo stop imprevisto di Carlos Augusto (affaticamento muscolare) e il mancato recupero di Acerbi. Difesa in piena emergenza, quindi. Con Bisseck titolare accanto a De Vrij e Bastoni e Darmian unico cambio.