L'Inter e il mondo del calcio in lutto: è morto Mario Corso

Il mondo del calcio perde uno dei suoi grandi protagonisti tra gli anni 50 e 70: Mario Corso si è spento oggi all'età di 78 anni. L'ex fuoriclasse dell'Inter è deceduto questa mattina in seguito al ricovero ospedaliero di qualche giorno fa. Corso avrebbe compiuto 79 il prossimo 25 agosto ma non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia. Il club nerazzurro ha voluto ricordare la sua memoria attraverso i suoi canali ufficiali: "É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile".

Il piede sinistro di Dio

Nacque il 25 agosto del 1941 a Verona e iniziò presto a giocare a pallone. Nel 1957, all'età di 16 anni, passa all'Inter club a cui si lega totalmente per ben 16 anni. In queste sedici proficue stagioni gioca oltre 500 partite complessive, 509 per l'esattezza, e segna 94 reti con il suo sinistro definito da molti il "sinistro di Dio". Corso, insieme a Sandro Mazzola, Burgnich, Suarez fu assoluto protagonista della Grande Inter di Helenio Herrera che vinse tutto negli anni Sessanta. Corso vinse tutto ciò che si poteva mettere in bacheca: quattro scudetti, ma soprattutto due Coppe dei campioni e due Coppe Intercontinentali.

La notizia della morte di Corso ha scosso e non poco i tanti tifosi nerazzurri e gli appassionati di calcio che hanno commentato sui social la scomparsa di "Mariolino", come veniva soprannominato da ragazzo.

Il ricordo di Moratti

"Mario era l’unico calciatore che Pelé dichiaratamente avrebbe voluto nel suo Brasile: questo per far capire ai giovani la portata della classe del mio amico. Era il mio preferito della Grande Inter, ma anche mio padre lo adorava, e lui rimase sempre vicino alla nostra famiglia. Tecnica sopraffina, gioco in controtempo, le punizioni cosiddette a foglia morta: era un piacere vederlo giocare" , il ricordo dell'ex numero uno dell'Inter.

