L'Inter gioisce al 95': i nerazzurri vincono 2-1 a Lecce

L'Inter di Simone Inzaghi trema ma alla fine si porta a casa i tre punti contro il Lecce di Marco Baroni. Il gol siglato da Denzel Dumfries al 95' ha permesso ai nerazzurri di conquistare una vittoria fondamentale dato che il Milan di Stefano Pioli nel tardo pomeriggio aveva avuto la meglio dell'Udinese di Andrea Sottil. I nerazzurri erano passati in vantaggio al minuto 2' grazie al gol di Romelu Lukaku che ci ha messo solo 80 secondi per riconquistare i suoi tifosi. Nella ripresa, al 48', il pareggio dell'ex Zurigo Ceesay aveva gettato nello sconforto l'Inter che non si è persa però d'animo procacciandosi diverse occasioni da rete fino alla rete di Dumfries che è valsa la vittoria.

Simone Inzaghi avrà ancora tanto da lavorare dato che diversi automatismi vanno ultimati anche se siamo solo ad inizio stagione e c'è ancora tutto il tempo per trovare la quadra. Bene Lukaku che è subito tornato al gol e ottima anche l'intesa con Lautaro che si è divorato un gol al 77' a pochi passi dalla porta. Con questo successo l'Inter si prepara al meglio per la seconda di campionato in casa contro lo Spezia (a San Siro sabato 20 agosto alle ore 20:45).

Il tabellino

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Cetin (21' Blin), Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay (64' Colombo), Di Francesco

Inter: Handanovic; Skriniar (88' Correa), De Vrij, Dimarco; Darmian (68' Dumfries), Barella, Brozovic (58' Mkhytarian), Calhanoglu (68' Dzeko), Gosens (58' Bastoni) ; Lukaku, Lautaro Martinez

Reti: 2' Lukaku (I), 64' Ceesay (L), 95' Dumfries (I)