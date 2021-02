L'Inter si è messa alle spalle un "nemico" silenzioso

L'Inter di Antonio Conte sta tenendo botta in questo equilibrato campionato di Serie A e sta disputando un'ottima stagione al pari dei cugini del Milan. Sulla testa dei nerazzurri, però, pende sempre come una mannaia la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e solo lo scudetto potrà portare un sorriso in casa Inter. Domani la semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà uno spartiacque decisivo perché segnerà definitivamente se i nerazzurri potranno giocarsi il double o se si dovranno concentrare unicamente sul campionato, obiettivo dichiarato di inizio stagione.

Nemico sconfitto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter è riuscita a scacciare un nemico silenzio che puntualmente, negli ultimi anni, si presentava dalle parti di Appiano Gentile: il mese di gennaio. In questo particolare mese dell'anno, infatti, anche l'anno scorso con Conte in panchina la squadra nerazzurra ha sempre balbettato iniziando a dilapidare punti in classifica. Quest'anno, tolta la sconfitta immeritata di Genova contro la Sampdoria, l'Inter ha mantenuto alto il livello di concentrazione riuscendo a restare attaccata al Milan di Stefano Pioli, capolista in campionato da diverse giornate. Conte, dunque, può ritenersi ampiamente soddisfatto: la sua Inter ha scacciato via quel nemico che tanto l'aveva fatto infuriare nella passata stagione e che in parte aveva minato le certezze della sua squadra.

Nave solida

Nonostante le vicessitudini societarie e il tanto rumore proveniente dall'esterno, la squadra è riuscita ad isolarsi e il merito va dato ad Antonio Conte, al suo staff e agli stessi giocatori che in un momento difficile per Suning si stanno comportando come se niente fosse. Inutile girarci intorno, la situazione societaria dell'Inter è molto delicata e anche l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, sempre molto diplomatico solitamente, si era espresso così prima del match contro la Fiorentina: "Auguriamoci che tutto si risolva in tempi rapidi per il bene di tutti".

ll messaggio di Suning

Secondo quanto riporta Sportmediaset, Suning vorrebbe almeno un miliardo di euro per cedere la società con il fondo londinese Bc Partners che avrebbe offerto circa 750 milioni di euro, cifra ritenuta per ora insufficiente dalla proprietà cinese dell'Inter. Zhang senior vorrebbe mantenere la maggioranza del club trovando un socio di minoranza che permetta un aumento di capitale da 200 milioni di euro per far fronte agli impegni finanziari che iniziano a farsi stringenti. Suning, però, avrebbe anche fatto sapere all'ambiente nerazzurro che per tutto il 2021 non mancherà il sostegno economico, come d'altronde fatto in questi anni di presidenza.

