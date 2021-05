Ecco l'Inter di Inzaghi: che cosa cambia (subito)

L'Inter di Simone Inzaghi sta già prendendo forma con Beppe Marotta a Piero Ausilio che dovranno lavorare duramente sul mercato per fare di necessità virtù visto il ridimensionamento richiesto da Suning. L'ex allenatore della Lazio costerà un terzo rispetto ad Antonio Conte e ha dalla sua parte la fortuna di ereditare una squadra con la mentalità vincente e che gioca con il suo stesso modulo utilizzato alla Lazio: il 3-5-2.

Cosa succederà alla rosa

Nell'ottica dell'austerity, in porta si andrà avanti con Samir Handanovic e dunque per ora resta congelata la pista che porta a Juan Musso dell'Udinese. In difesa Skriniar-de Vrij (pilastro della Lazio di Inzaghi negli anni passati) e Bastoni saranno intoccabili con D'Ambrosio e Ranocchia che potrebbero rinnovare nell'ottica di dare continuità. Kolarov invece dovrebbe salutare la compagnia dopo solo una stagione anonima con l'Inter che risparmierà sull'ingaggio.

Sugli esterni rimarrà certamente Matteo Darmian, abile anche come terzo di difesa e duttile dato che può giocare sia a destra che sinistra. Molto probabilmente resterà anche Ivan Perisic mentre Ashley Young tornerà in Inghilterra. Achraf Hakimi è in bilico ma per il semplice fatto che ha molto mercato, Psg e Bayern Monaco su tutti, e potrebbe dunque essere il sacrificato: se partisse arriverà un altro esterno destro. Cavallo di ritorno, per la fascia sinistra, Federico Dimarco che tanto bene ha fatto al Verona di Juric.

In mezzo al campo invece l'unico intoccabile sarà Nicolò Barella mentre si faranno altre valutazioni sugli altri centrocampisti della rosa. Vecino-Gagliardini e Brozovic hanno il gradimento di Simone Inzaghi così come Christian Eriksen che ha però mercato e potrebbe dunque essere sacrificato così come Arturo Vidal che ha dimostrato di non essere più quello ammirato qualche anno fa. Menzione a parte per Stefano Sensi che dopo due stagioni travagliate è in cerca di riscatto e potrebbe essere il jolly del neo tecnico. Il sogno si chiama Luis Alberto e considerando l'arrivo di Inzaghi all'Inter, lo spagnolo diventa una buona opportunità. In nerazzurro potrebbe tornare per rimanerci Lucien Agoumé, classe 2002 di belle speranze.

In attacco, invece, l'unico inamovibile è Romelu Lukaku con Lautaro Martinez che diventa il grande sacrificabile dato che piace a diversi club con l'Atletico Madrid che proverà a fare carte false per averlo. Pinamonti andrà via e il suo posto sarà preso da Eddy Salcedo mentre su Sanchez si faranno alcune valutazioni visti i 7 milioni di euro di ingaggio. Se partirà Lautaro, però, dovrà arrivare un nome pesante in attacco anche se al momento Inzaghi si augura possa rimanere per ricomporre nuovamente il tandem con Lukaku.

