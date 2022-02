L'Inter perde la testa e c'è un responsabile: ecco chi sta "tradendo" Inzaghi

L'Inter di Simone Inzaghi ha perso la testa della classifica in favore dei cugini del Milan anche se i nerazzurri hanno ancora una partita da recuperare. La lotta scudetto si sta facendo sempre più interessante e dal possibile meno 7 del Diavolo (fino al 73' della Stracittadina) si è passati invece al più uno in favore della squadra di Stefano Pioli. La lotta scudetto ora è più viva che mai e certamente l'Inter non sta vivendo il suo momento migliore anche se il tempo per recuperare c'è. Un giocatore, però, ha un po' perso la bussola in questa stagione e sta costando ormai diversi gol e punti alla sua squadra: stiamo parlando del difensore olandese Stefan de Vrij.

Da delizia a croce

L'ex difensore della Lazio in tutte queste stagioni all'Inter è sempre stato uno dei migliori in campo ma quest'anno sta collezionando una serie di errori marchiani come quello contro il Napoli. Il 30enne ex Psv, infatti, ha commesso il goffo e inutile fallo da rigore su Victor Osimhen, girato di spalle, che ha mandato sul dischetto Lorenzo Insigne che ha poi siglato il vantaggio dei partenopei costringendo l'Inter ad una partita in salita. de Vrij ha faticato per tutta la partita, soprattutto nel primo tempo, a contenere la forza d'urto del nigeriano e nella ripresa ha poi mandato in porta Elmas con un goffo tentativo di rinviare il pallone: fortunatamente per l'Inter un miracolo di Handanovic ha tenuto la partita sull'1-1 finale. Per questa ragione il difensore olandese è l'uomo in meno di questa settimana.

Una serie di errori dietro l'altro

Per de Vrij purtroppo non è il primo errore stagionale e se quello contro il Napoli è costato il vantaggio azzurro quello contro il Milan su Olivier Giroud, in collaborazione con Samir Handanovic, è risultato decisivo in negativo con la sconfitta nel derby. L'ex Lazio aveva anche sbagliato l'intervento contro la Juventus in Supercoppa Italia, con McKennie che di testa aveva siglato il momentaneo vantaggio poi cancellato da Lautaro Martinez e da Alexis Sanchez al minuto 120. Stefan, però, aveva ancora commesso un grave errore in campionato contro la Lazio, sul risultato di 1-0 per l'Inter, con una scelta di tempo non corretta su un lancio lungo diretto a Immobile che siglò il pareggio, poi reso vano dalla rete del 2-1 finale.

de Vrij è sempre stato il muro dell'Inter, l'uomo che ha sempre governato la difesa ma in questa stagione non sta risultando così insostituibile con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni veri perni del pacchetto arretrato. Le voci di un suo addio visto il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023 si fanno sempre più insistenti ed è proprio l'Inter stessa che potrebbe deciedere di sacrificarlo per non perderlo a parametro zero ma soprattutto puntando su un altro centrale con Ginter e soprattutto Gleison Bremer del Torino che potrebbero prendere il posto di un sublime difensore che sta risultando più croce che delizia in questa stagione.