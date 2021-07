L'Inter presenta la nuova maglia, ma è rivolta: "Una c... pazzesca"

La stagione 2021-2022 è ormai alle porte e l'Inter nella giornata di oggi ha tolto i veli svelando la nuova divisa: e già è polemica sui social. Lo sponsor tecnico Nike e il club nerazzurro hanno presentato la prima maglia realizzata per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclata. Si tratta di un kit veramente rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale.

Il serpente cambia pelle, per affrontare al meglio le nuove sfide in arrivo: diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22, la prima Home Jersey con il nuovo crest #TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano @Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo pic.twitter.com/CEQAYbO2n2 — July 13, 2021

Come sempre il grande protagonista sarà il biscione mentre al centro il tricolore del meritato scudetto vinto nella passa stagione. La cosa che balza all'occhio è che le righe verticali sono spartite per far spazio a colori alternati in modo più sfumato e che ricordano la pelle del serpente. Nonostante questo, però, diversi tifosi nerazzurri si sono lamentati sui social network mostrandosi perplessi.

"Possiamo dirlo che la prima maglia dell'Inter è una cagata pazzesca?" , il commento di un utente. E ancora: "Magari quella del prossimo anno rifacciamola nerazzurra. Non penso sia chiedere troppo..."

C'è anche chi ha usato l'ironia per commentare la nuova maglia per la stagione 2021-22: "2 cose...come fate a considerare bello Chiesa e come fate a considerare bella la maglia dell'Inter?", "Sembra il fondo di una piscina", "Beh dopo lo zig zag si poteva fare peggio solo vomitando sulla maglia e applicando un filtro azzurro. Fatto!", alcuni dei tanti commenti ironici verso la nuova divisa dell'Inter per la prossima stagione. C'è chi ha fatto peggio, però, usando parole dure nei confronti dello sponsor: "Agli analisti del dipartimento vendite della @nike...ecco a voi la vostra word cloud sulla #magliettainter2021 #maglia #inter: m..., vomito, shit, faca... andateveneaff..."

A onor del vero c'è anche chi ha apprezzato quest'azzardo (l'ennesimo) da parte della società e dello sponsor tecnico: "Che sia diversa da quello che dovrebbe essere secondo tradizione ok... che faccia schifo proprio no... azzurro splendido" e anche: "Ok non è tradizionale, ma non voglio essere etichettato come Boomer... A me non dispiace Certo è originale, certo non ricalca la storia, certo ne abbiamo avute di migliori... Però ho visto di peggio e in fondo quasi quasi mi piaciucchia...."

Però ho visto di peggio e in fondo quasi quasi mi piaciucchia.... #HomeJersey #Maglia #SerieA pic.twitter.com/CCsKsJp2pX — Andrea De Boni (@Deboni83) July 13, 2021

Anche le divise della passata stagione, la prima con le strisce a zig-zag nerazzurre e la seconda bianca a quadrettoni, non era piaciuta nella maggior parte dei casi ai tifosi nerazzurri che si erano scatenati sui social per commentare una scelta definita ardita. Alla fine, dunque, sarà sempre il campo a parlare con buona pace di alcuni supporter nerazzurri che non hanno apprezzato la scelta dello sponsor tecnico Nike nella scelta del layout della nuova divisa 2021-2022.

