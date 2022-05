L'Inter risponde al Milan: i nerazzurri tengono viva la lotta scudetto

L'Inter di Simone Inzaghi risponde al Milan di Stefano Pioli e si riporta a meno due dai rossoneri a tre giornate dal termine rendendo ancora più infuocato il rush finale per lo scudetto. Perisic e Lautaro Martinez, che dopo aver sbagliato un rigore ribadisce in rete il tap-in, battendo Silvestri. I nerazzurri amministrano e vanno al riposo in vantaggio per 2-0 ma nella ripresa non riescono ad arrotondare il risultato con l'Udinese che rientra in partita con la rete di Pussetto che rende più pepato ed equilibrato il finale di partita che nonostante tutto l'Inter riesce a chiudere in proprio favore con il punteggio di 1-2.

Ora la classifica recita Milan 77 e Inter 75 con i nerazzurri che dovranno vincere contro Empoli, Cagliari e Sampdoria sperando che i rossoneri facciano non più di 6 punti tra Verona, Atalanta e Sassuolo. Il punto non guadagnato a Bologna, però, potrebbe pesare come un macigno visto che in caso di arrivo a pari punti sarà il Diavolo a vincere lo scudetto in virtù del vantaggio negli scontri diretti. La sfida della Dacia Arena è stata vinta con merito dall'Inter che ha giocato una buonissima partita fino al 70' e ha avuto un po' di paura solo negli ultimi 20' finali dopo aver incassato il gol del 2-1 di Pussetto dopo che Handanovic aveva respinto la punizione di Deulofeu.

Nel prossimo turno l'Inter anticiperà a venerdì 6 maggio contro l'Empoli mentre il Millan giocherà a Verona domenica 8 maggio. Nel 37esimo turno, invece, i rossoneri ospiteranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in piena lotta per un posto in Europa League mentre l'Inter giocherà in casa del Cagliari in piena lotta salvezza. Nell'ultimo turno, i nerazzurri giocheranno in casa contro la Sampdoria, che sarà presumibilmente salva, mentre il Milan giocherà a Sassuolo che non avrà più nulla da chiedere al suo campionato.

Il tabellino

Udinese: Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Dimarco (77' D'Ambrosio), Darmian, Barella (91' Vecino), Brozovic, Gagliardini (74' Vidal), Perisic, Lautaro Martinez (74' Correa), Dzeko (74' Sanchez)

Reti: 11' Perisic (I), 39' Lautaro Martinez (I), 72' Pussetto (U)