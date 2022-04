L'Inter schianta il Milan e vola in finale di Coppa Italia

L'Inter di Simone Inzaghi imbrocca la quarta vittoria consecutiva, batte 3-0 il Milan di Stefano Pioli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e stacca così il pass per latto finale che si giocherà a Roma il prossimo 11 maggio. A decidere il quarto derby stagioale ci ha pensato un sontuoso Lautaro Martinez con una grande doppietta siglata nel primo tempo al 4', con un gran tiro al volo su assist di Darmian, e al 40' con un tocco morbido su assistenza tutta argentina griffata Correa. Nel secondo tempo la rete al minuto 82' di Gosens, ennesimo marcatore stagionale per i nerazzurri, ha chiuso la partita in favore dei nerazzurri che ora aspettano la vincente di Fiorentina e Juventus che si scontreranno domani sera.

L'Inter ha avuto il predominio del gioco per i primi 25' ma poi è uscito fuori l'orgoglio ferito del Diavolo che ha provato in tre circostanze a fare del male ad un Samir Handanovic questa sera insuperabile. Nella ripresa Pioli inserisce Messias e Brahim Diaz e come nel derby di campionato lo spagnolo crea non pochi grattacapi alla difesa nerazzurra che fatica ad arginare la sua rapidità.

Il Milan preme e l'Inter si difende con ordine ma al minuto 66' subisce il gol dai rossoneri con Bennacer con raccoglie un gran pallone da fuori area e batte Handanovic. Mariani, però, annulla la rete del Milan per un fuorigioco considerato attivo di Kalulu che si trovava davanti al portiere sloveno dell'Inter. Questo episodio farà sicuramente discutere con il pubblico di fede rossonera contrariato per la decisione del direttore di gara. Nel finale la rete di Gosens a sancire un successo importante sia per il raggiungimento della finale di Coppa Italia che per questo ultimo rush finale di campionato che potrebbe anche decidersi all'ultima giornata con le due squadre appaiate.

Bravo Simone Inzaghi a motivare l'Inter per un derby cruciale soprattutto per il morale, un po' meno bravo e coraggioso il collega rossonero che solo nella ripresa ha provato a far male all'Inter con l'inserimento di due veri giocatori offensivi come Diaz e Messias per Tonali e Saelemaekers: sicuramente queste scelte hanno pesato e non poco sul risultato finale

Il tabellino

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni (79' D'Ambrosio), Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (73' Vidal), Perisic (79' Gosens), Correa (70' Sanchez), Lautaro Martinez (70' Dzeko)

Milan: Maignan, Calabria (73' Gabbia), Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Bennacer (73' Krunic), Tonali (46' Brahim Diaz), Saelemaekers (46' Messias), Kessié, Leao (86' Lazetic), Giroud

Reti: 4' e 40' Lautaro Martinez (I), 82' Gosens (I)