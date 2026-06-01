L'Inter sfida mezza Premier per il gioiellino Palestra

Rafa Leao ha giocato d'anticipo, mettendo spalle al muro il Diavolo. Le parole dell'attaccante rossonero rilasciate sabato sera alla tv portoghese mettono in difficoltà il Milan, visto che provocheranno il deprezzamento del cartellino. Ma andiamo con ordine. Queste le dichiarazioni del Diez lusitano: "Ho fatto il massimo per il Milan, ma ora voglio affrontare un nuovo capitolo della mia carriera. Mi sento pronto a giocare in un altro campionato". Tradotto: Leao vorrebbe andare in Premier League, da dove potrebbe farsi avanti il Manchester United. Vedremo. Al momento ci sono alcuni interessi dalla Turchia (Galatasaray e Fenerbahçe) e dall'Arabia (Al Hilal). Tutte soluzioni che non sembrano solleticare più di tanto il classe 1999, che uscendo allo scoperto in merito al proprio futuro ha messo in difficoltà il Milan. Tutti ora sanno che Rafa è sul mercato e difficilmente i rossoneri potranno chiedere ancora 50-60 milioni. Ergo, Leao rischia di essere svenduto. A maggior ragione in questa fase d'impasse nella quale non ci sono ancora interlocutori ufficiali (mancano direttore sportivo e allenatore, figure che dovrebbero essere individuate e scelte in settimana).

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove si respira tutt'altro clima. In casa Inter, infatti, regna la serenità propria di chi è reduce da una grande stagione sfociata nel Doblete Scudetto-Coppa Italia. Nel frattempo Ausilio è già al lavoro per puntellare la rosa: per il centrocampo fari puntati su Curtis Jones (Liverpool) mentre in difesa crescono lo chance di vedere ad Appiano Gentile Oumar Solet dell'Udinese. Si lavora a un prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il primo di febbraio 2027. Un affare diventato ancor più possibile alla luce della sentenza arrivata dal Tribunale di Udine, che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico del francese in merito all'accusa di presunta violenza sessuale.

Sulla fascia destra, infine, il sogno si chiama Palestra, anche se sul gioiellino di proprietà dell'Atalanta (in arrivo l'ufficialità di Sarri come nuovo allenatore) c'è la concorrenza di mezza Premier League. Infine il Napoli aspetta la risoluzione tra Allegri e il Milan per consegnare la panchina a Max.