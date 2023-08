L'Inter supera il Psg in rimonta: in arrivo le 3 "S" per Inzaghi

Una tripla S per sognare. L'Inter, dopo aver superato ieri in amichevole 2-1 il PSG coi gol dei subentranti Seba Esposito e Sensi (nella foto Inzaghi), è pronta ora a calare un tris di colpi. Tutti rigorosamente con la lettera S come iniziale: oggi attesa la fumata bianca per Samardzic. Operazione in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto a 20. Contestualmente all'Udinese passerà Fabbian per 5 milioni, ma Suning avrà sui di lui l'opzione di riacquisto a 12 a partire dall'estate 2025. Per il gioiellino classe 2002 contratto fino al 2028 da 1,8 milioni a stagione. In settimana prevista anche la fumata bianca per Scamacca: operazione da 25 milioni più bonus per riportare in Italia dal West Ham il centravanti, pronto a siglare un quinquennale da 3,2 milioni annui. La terza S è quella più chiacchierata nelle ultime settimane: quella di Sommer che il Bayern libererà per 4 milioni più 2 di bonus non appena troverà un sostituto.

Continuano poi i contatti tra Juventus e Chelsea per lo scambio tra Vlahovic e Lukaku: i bianconeri chiedono un conguaglio di 50 milioni, mentre i Blues ne offrono 30. Si cerca una quadra a metà strada per confezionare il duplice affare. La Roma dopo essere stata sorpassata su Scamacca cerca ancora una punta: nel mirino Marcos Leonardo (Santos), Calvert Lewin (Everton) e Arnautovic (Bologna). Infine continua a regnare l'alta tensione tra Lotito e Sarri in casa Lazio. Nette le divergenze sulle strategie e i nomi di mercato, tanto che è circolata pure la clamorosa voce di una separazione con Gattuso in predicato di subentrare, ma il patron biancoceleste ha spazzato via (per ora) le nubi: «Sarri si vuole dimettere? Ma basta. Ma che scemenze, è tutto totalmente falso». Adesso però i tifosi laziali si aspettano i 4 rinforzi (terzino sinistro, regista, esterno offensivo mancino e sostituto di Milinkovic Savic) chiesti dall'allenatore...