L'Inter va in Laguna per annegare il fantasma di Riad

Ascolta ora 00:00 00:00

Milano - Il fantasma è l'inattesa sconfitta di Riad, il secondo derby perso in stagione. Il monito è il sofferto 1-0 dell'andata, col pareggio del Venezia cancellato solo dal Var all'ultimo istante. L'incubo sono gli infortuni in serie che minano la squadra, tanti come nemmeno sommando le 3 precedenti stagioni di Inzaghi sulla panchina dell'Inter.

Oggi pomeriggio Darmian deve giocare nel terzetto difensivo, perché Acerbi e Pavard sono finalmente nel gruppo, ma non ancora pronti per cominciare la partita, mentre Bisseck starà fuori per almeno 20 giorni (di Palacios non all'altezza, parliamo la prossima volta). Emergenza anche in mezzo al campo, perché a Calhanoglu si somma anche il forfeit di Mkhitaryan.

Due titolari assenti su 3, ma Frattesi non gioca nemmeno questa volta, perché secondo Inzaghi è la riserva del terzo, cioè Barella. Mal di pancia che pare quindi destinato a diventare un braccio di ferro. In questi giorni, Inzaghi ha lavorato sulle gambe dei giocatori, ma soprattutto sulla loro testa. Ha persino concesso due giorni di riposo al rientro dall'Arabia Saudita, pensando che fossero più utili di un allenamento per allontanare il fantasma del Milan, diventato improvvisamente un avversario, dopo 6 facili vittorie consecutive. Controprova fra 20 giorni, nel terzo derby di stagione, certo è che il contraccolpo potrebbe non essere semplice da assorbire. C'è anche il Milan, oltre Pioli.

Il nuovo pareggio dell'Atalanta è occasione ghiotta per risalire al secondo posto in classifica (e con la partita di Firenze da recuperare). Dopo la semifinale di Riad vinta contro Gasp, sarebbe un modo in più per ribadire la propria posizione di forza. Il Venezia non regalerà nulla e appunto l'ha dimostrato all'andata, nell'ultima volta in stagione in cui Lautaro è stato davvero decisivo.

Inzaghi si affida ovviamente al capitano (che peraltro il solito gol di Supercoppa l'aveva anche segnato) affiancato probabilmente da Taremi. Thuram ha smaltito l'acciacco saudita, ma dovrebbe partire in panchina. La ThuLa può attendere.