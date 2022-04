Liscia il pallone e regala il gol: la clamorosa papera di Buffon

Serata da dimenticare per Gigi Buffon. Il portiere del Parma si è reso protagonista di un clamoroso errore nel posticipo della 36esima giornata di Serie B contro il Perugia.

Buffon non ha vissuto una grande stagione, così come il Parma che non ha conquistato la promozione e non giocherà i playoff. Eppure a 44 anni già compiuti, pochi giorni fa l'ex numero di Juve aveva punzecchiato il ct Roberto Mancini dichiarando di sentirsi ancora uno dei migliori portieri italiani: "Se l’Italia si fosse qualificata, non credo sarei stato convocato. La meritocrazia è dalla mia parte, ma ci sono altri discorsi a cui dare precedenza e rispetto: considerate le scelte degli ultimi anni, è giusto così".

Dopo il rinnovo del contratto che lo vedrà difendere i pali dei ducali fino al 2024, Buffon è tornato in campo nella terzultima giornata di campionato. La partita di Perugia per lui è stata disastrosa, dopo 7 minuti aveva subito già due gol e il secondo è una clamorosa papera, che ha fatto subito il giro del web. Il fatto accade al settimo minuto del primo tempo, con la formazione di Iachini già sotto 1-0 grazie al rigore trasformato da Burrai.

Lungo retropassaggio da centrocampo di Oosterwolde, la palla arriva al limite dell'area dove Buffon liscia la sfera nel tentativo di servire Del Prato con il mancino. A quel punto prova a raggiungere Olivieri ma rinuncia praticamente subito. L'attaccante del Perugia è più lesto e va a segnare un gol facile facile, che spiana la strada alla vittoria degli umbri. Inutile la rete nella ripresa di Vazquez che mette a segno la rete del definitivo 2-1.

Tra Serie A e Serie B è stato un fine settimana da dimenticare per i portieri, protagonisti di errori clamorosi. Il primo in ordine di tempo è stato Alex Meret nel match perso 3-2 dal Napoli a Empoli. L'estremo difensore azzurro, con la palla tra i piedi, perde tempo nel servire i compagni e subisce la pressione di Pinamonti che lo beffa con un rimpallo sul tentativo di rinvio.

Oltre a Buffon, in Serie B è toccato anche a Di Gregorio del Monza contro il Frosinone. Costruzione dal basso della squadra di Stroppa, e il portiere non riesce a controllare con l'esterno, raccogliendo la sfera solo oltre la linea di porta. Che dire almeno per questa giornata Buffon è in buona compagnia.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?