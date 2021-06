L'Italia cala il poker contro la Repubblica Ceca. Ora testa all'Europeo

L'Italia è un rullo compressore e non si ferma più. Gli azzurri, dopo aver liquidato con un netto 7-0 San Marino, hanno infatti sconfitto anche la Repubblica Ceca con un sonoro 4-0 che porta la firma di Immobile, Barella, Insigne e Berardi. I ragazzi di Roberto Mancini hanno di fatto dominato dal primo all'ultimo minuto senza praticamente concedere niente agli avversari, annichiliti dalla forza d'urto dell'Italia che si candida per essere assoluta protagonista agli Europei.

La sfida del Dall'Ara ha fornito ottime indicazioni a Roberto Mancini che ha ottenuto l'ottavo successo di fila e il 27esimo risultato utile consecutivo da quando guida la nazionale: nessuno come lui alla guida della nazionale che ora sogna in grande nella speranza di poter mettere in bacheca un titolo che manca da ben 53 anni agli azzurri che non salgono sul gradino più alto d'Europa dal lontano 1968. L'Italia farà il suo esordio all'Olimpico di Roma contro la Turchia venerdì 11 giugno, giorno che aprirà di fatto gli Europei di calcio.

La cronaca della partita

La Repubblica Ceca si fa pericolosa al 3' con il giocatore della Sampdoria Jankto ma pian piano l'Italia sale di condizone con Insigne e Immobile in grande spolvero che si rendono pericolosi all'8' e al 9'. Al 21' gli azzurri passano in vantaggio con Immobile che raccoglie un pallone vagante in area e batte con deviazione Pavlenka. L'Italia spinge in maniera costante e al 42' ecco il raddoppio con Barella che fa tutto bene con una grande azione personale e va al tiro, deviato, che batte ancora imparabilmente il portiere ceco.

Nella ripresa Berardi impegna severamente il portiere ceco che mette in angolo la sua punzione al minuto 50'. Al 58' ancora Insigne pericoloso con il tiro a giro di Insigne che mette i brividi a Pavlenka. Passa un minuto e anche Chiellini sfiora il gol con un sinistro al volo che termina fuori di poco. Gli azzurri calano il tris al 66' con Insigne che riceve nello stretto da Immobile e batte ancora una volta Pavlenka. L'Italia la chiude definitivamente al 73' con Berardi che lanciato in campo aperto da Insigne fulmina con un lob delicato il numero uno della Repubblica Ceca. Gli ultimi 20 minuti l'Italia gestisce il risultato: finisce 4-0 per gli azzurri al Dall'Ara di Bologna.

Il tabellino

Italia: Donnarumma; Florenzi (85' Toloi), Bonucci, Chiellini (66' Acerbi), Spinazzola (64' Emerson Palmieri); Barella, Jorginho (64' Cristante), Locatelli; Berardi (78' Chiesa), Immobile (78' Raspadori), Insigne.

Repubblica Ceca: Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka (46' Zima), Boril; Kral; Masopust (61' Vidra), Darida, Barak (46' Soucek), Jankto (61' Sevcik); Krmencik (46' Schick)

Reti: 21' Immobile (I), 42' Barella (I), 66' Insigne (I), 73' Berardi (I)

