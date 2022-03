L'Italia chiude con "onore" vincendo in Turchia. Ai Mondiali Portogallo e Polonia

L'Italia di Roberto Mancini chiude con una vittoria la sua amara avventura ai playoff per il Mondiale in Qatar 2022. Gli azzurri vincono per 3-2 sul campo della Turchia grazie alla doppietta di Giacomo Raspadori e al gol di Bryan Cristante rendendo dunque un po' meno amara la sconfitta subita contro la modesta Macedonia del Nord. La partita è stata ben giocata dall'Italia che ha affrontato un avversario che ha più badato ad offendere che a difendersi, con gli uomini di Mancini, con una formazione volutamente imbottita di "riserve" che ha ben figurato.

La papera di Gigio Donnarumma al 4' poteva spianare la strada alla Turchia che è stata però investita dal ritorno dell'Italia che ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie ai gol di Cristante prima e Raspadori poi. Decisivo nel finale di frazione Donnarumma con un grande intervento sul suo ex compagno di squadra Hakan Calhanoglu. Nella ripresa l'equilibrio è spezzato ancora da Raspadori che porta il risultato sul 3-1. La Turchia accorcia le distanze a sette dalla fine con il tap-in di Dursun e poco dopo ancora il portiere del Psg compie un miracolo sul colpo di testa di un giocatore turco. La vittoria, ininfluente, purtroppo serve solo per chiudere con dignità e ora bisognerà solo ripartire pensando ad Euro 2024 e poi al Mondiale del 2026.

Nelle altre partite di serata, valevoli per approdare a Qatar 2022, il Portogallo di Cristiano Ronaldo vince per 2-0 con un gol per tempo contro i giustizieri dell'Italia: la Macedonia del Nord. La doppietta di Bruno Fernandes porta così ai Mondiali i lusitani e a fargli compagnia anche la Polonia di Lewandowski che batte 2-0 la Svezia, nostra bestia nera nel 2017 che ci estromise da Russia 2018, e vola alla manifestazione iridata che si terrà tra novembre e dicembre.

Il tabellino

Turchia (3-4-2-1): Bayndir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Muldur, Tokoz, Calhanoglu, Ylmaz; Akturkoglu, Under; Unal

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Chiellini, Acerbi, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori

Reti: 4' Under (T), 39 e 68' Raspadori (I), 36' Cristante (I), 83' Dursun (T)