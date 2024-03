Piccola Champions

Quasi inevitabile. Con tre squadre nei quarti di Europa league era praticamente impossibile evitare un derby, come avvenne lo scorso anno nella identica situazione, ma in Champions. Anzi, un anno fa i derby furono addirittura due, perché si aggiunse quello milanese in semifinale, questa volta invece due italiane potrebbero reincontrarsi solo in finale, visto che la griglia ha separato l'Atalanta da Milan e Roma. Sorteggio piuttosto severo per le nostre tre squadre, con l'accoppiamento fratricida tra Milan e Roma, ma anche con il Liverpool destinato all'Atalanta, perché i bergamaschi hanno pescato l'avversario peggiore che c'era nell'urna.

Euroderby dunque, per la 19esima volta da quel lontano Juve-Verona di coppa Campioni '85-86, in un'Euroleague che sembra un po' una coppa Italia. Non accadeva infatti dal '98-99 di avere tre formazioni nei quarti (allora furono Parma, Bologna e Roma), guarda caso la stagione della nostra ultima vittoria firmata dal Parma.

Milan-Roma sarà una sfida delicatissima sia per Pioli, sia per De Rossi, e a nulla valgono i riferimenti alle due vittorie rossonere di campionato (2-1 all'Olimpico con Giroud, Leao e Spinazzola e 3-1 a San Siro firmato Adli, Giroud, Hernandez e rigore di Paredes), visto che proprio dalla sfida di ritorno in casa giallorossa è uscito di scena Mourinho e la squadra sembra trasformata.

E se i precedenti assoluti tra le due squadre parlano nettamente a favore dei rossoneri (85 vittorie contro 51 in 197 partite), è curioso notare che nelle sfide a eliminazione diretta (tutte in coppa Italia, ovviamente) ha quasi sempre avuto la meglio la Roma con 5 passaggi del turno contro 2, anche se a favore dei rossoneri pesa la finale del 2003 (4-1 milanista all'Olimpico e 2-2 a San Siro). Il Milan però non perde con i giallorossi da cinque anni (6 vittorie e 3 pari), dal 2-1 del '19 a Roma. Anche gli Euroderby poi parlano a favore del Diavolo, più abituato a queste sfide: il Milan ne ha infatti superati 5 su 7 disputati, mentre la Roma li ha persi entrambi (con Inter e Fiorentina).

Uno solo invece il precedente tra Liverpool e Atalanta che si sono incrociati nel girone di Champions tre anni fa con un clamoroso 5-0 dei Reds a Bergamo e poi la sorprendente rivincita atalantina (2-0) ad Anfield che in pratica aprì le porte degli ottavi ai bergamaschi.

In Champions infine grandi sfide all'orizzonte con uno stellare Real-City, già semifinale delle ultime due edizioni con una promozione a testa, anche se il quarto più classico è Psg-Barça con 13 precedenti tra cui la clamorosa rimonta blaugrana del 2017 (6-1) dopo lo choc dell'andata a Parigi (0-4). E tra tutte le sfide di Champions ed Euroleague è l'unica con un passato da finale, in coppa Coppe 1997, risolta dal Barcellona con un rigore di Ronaldo.