Gli azzurri sono tornati. Ma è pari con la Bosnia

L'Italia di Roberto Mancini non convince a pieno al suo esordio in Nations League, pareggia per 1-1 contro la Bosnia e interrompe così la lunga striscia di vittorie che durava da 11 gare. Dopo dieci mesi la nazionale è tornata però in campo ed è questa la nota positiva anche se in campo le cose sarebbero potute andare meglio. Al gol di Dzeko al 57' ha risposto il redivivo Sensi che ha pareggiato al 67' permettendo all'Italia di non uscire battuta dal terreno di gioco. Lunedì 7 settembre gli azzurri voleranno in Olanda per giocare contro la nazionale orange nel secondo turno di Nations League: sarà vietato sbagliae per i ragazzi di Mancini che non potranno permettersi altri passi falsi per non perdere troppo terreno in classifica con le avversarie.

La cronaca della partita

L'Italia parte forte e al 7' sfiora il gol con Insigne che calcia alto di controbalzo. Al 12' Chiesa controlla e la spara sull'esterno della rete. Insigne ci riprova al 18' ma la sua palla termina alto vicino all'incrocio dei pali. Visca spreca tutto al 27' sparando alle stelle da ottima posizione e al 34' Belotti ci prova girandosi in area di rigore: para facilmente il portiere bosniaco. Barella ci prova da fuori area al 36' ma la sfera termina fuori di poco.

Nella ripresa Insigne si rende pericoloso al 52' ma il portiere blocca facilmente. La Bosnia colpisce il palo un minuto dopo con Hodzic che a porta praticamente vuota la stampa sul palo. Anche l'Italia si rende pericolosa al 54' colpendo il palo con Insigne che di testa la stampa sul montante. Gli ospiti passano in vantaggio al 57' con Dzeko che la mette dentro dopo un batti e ribatti.

L'Italia però tiene duro e si butta in avanti alla ricerca del pareggio con Insigne che la tocca per Sensi che calcia trovando una deviazione che spiazza il portiere della Bosnia. Donnarumma disinnesca la conclusione di Hodzic al 70' e un minuto dopo Florenzi con una gran botta sul primo palo disinnescato dal numero uno bosniaco. Zaniolo si procura una buona occasione per colpire al 75' ma non trova il bersaglio grosso. Brividi nel finale per gli azzurri con la Bosnia che si rende pericoloso pur senza sfondare: finisce 1-1 al Franchi di Firenze.

Il tabellino

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa (72' Zaniolo), Belotti (73' Immobile), Insigne.

Bonia Erzegovina: Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac (84' Civic); Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic (77' Besic).

Reti: 57' Dzeko (B), 67' Sensi(I)

