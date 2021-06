L'Italia di Mancini è fatta: ecco chi andrà agli Europei

Roberto Mancini ha "scelto" gli studi della Rai, ospite del padrone di casa Amadeus a "Notte Azzurra", per comunicare la lista definitiva dei 26 convocati che faranno parte della spedizione azzurra agli Europei. Dopo il primo taglio effettuato domenica 30 maggio, il commissario tecnico dell'Italia ha dovuto decurtare altri tre nomi dalla sua lista e gli "sfortunati" a dover tornare a casa sono: Matteo Politano del Napoli, Gianluca Mancini della Roma e Matteo Pessina dell'Atalanta. Rienta in lista al posto di Politano Gianluca Raspadori autor di un'ottima seconda parte di stagione al Sassuolo.

Ora il prossimo impegno della nostra nazionale sarà venerdì 4 giugno contro la Repubblica Ceca, ultimo test amichevole prima dell'esodio agli Europei che avverrà venerdì 11 giugno contro la Turchia all'Olimpico di Roma.

Da segnalare anche la clip molto commovente per ricordare alcuni degli ex calciatori della nazionale recenemtente scomparsi: da Mario Corso, a Paolo Rossi, fino ad arrivare a Mauro Bellugi, Pierino Prati, Pietro Anastasi e Tarcisio Burgnich.,

L'elenco definitivo dei convocati dell'Italia per gli Europei



Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Gianluca Raspadori (Sassuolo).

Orgoglio azzurro

Roberto Mancini, ospite della trasmissione "Notte azzurra" su Rai 1di Amadeus, si è detto fiducioso e voglioso di riscatto dopo non aver partecipato ai mondiali del 2018 in Russia: "La nostra nazionale è nata dopo la delusione del Mondiale, sono arrivati tanti giovani e forse per questo è piaciuta da subito. Abbiamo iniziato bene e anche avuto un pò di fortuna, poi i risultati aiutano. Speriamo che questa avventura sia più lunga possibile e di regalare emozioni".

Lo staff del Mancio

Lo staff di Roberto Mancini è composto completamente da ex calciatori e soprattutto amici fidati: dal team manager Oriele Oriali al vice Alberigo Evani, Attilio Lombardo, il preparatori dei portieri Giulio Nuciari e Massimo Battara, l'ex fantasista Fausto Salsano, Daniele De Rossi, ultimo e recente ingresso, e il capo delegazione Gianluca Vialli. Quest'ultimo ha elogiato il suo ex gemello del gol ai tempi della Sampdoria: "Non è necessario essere amici, anche se aiuta. credo sia importante potersi fidare delle persone che si hanno vicino. Siamo amici, ma anche fratelli. Un rapporto di fratellanza. Il Mancio è un grandissimo tecnico. Non ci avrei creduto. Ha creato un ambiente fantastico: disciplina, professionalità. Trasmette fiducia ai calciatori e quando i giocatori sentono questo camminano sull'acqua".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?