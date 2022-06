L'Italia regge e strappa un punto. È 0-0 con l'Inghilterra

L'Italia di Roberto Mancin continua nel suo percorso positivo in Uefa Nations League e dopo il pareggio contro la Germania e la vittoria contro l'Ungheria, pareggia in Inghilterra per 0-0 al termine di un match equilibrato e resta al comando del gruppo a quota 5 punti visto che nell'altro match Germania e Ungheria hanno pareggiato per 1-1. La sfida giocata in terra inglese è stata equilibrata con un predominio azzurro nella prima frazione e una leggera supremazia inglese nella seconda: il risultato finale, dunque, rispecchia in pieno quanto le due nazionali hanno fatto vedere sul rettangolo di gioco.

Le due nazionali si sono ritrovate opposte a distanza di 11 mesi dall'ultima volta quando l'Italia vinse gli Europei contro i Tre Leoni dopo

Con questo pareggio l'Italia di Roberto Mancini sale a quota 5 punti in classifica mentre l'Inghilterra sale a quota 2 e resta all'ultimo posto. Ungheria seconda con 4 punti e Germania terza con tre punti e soli tre pareggi nelle prime tre uscite.

Il tabellino

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori (43' st Guehi), Trippier; Rice (20' st Phillips), Ward-Prowse; Sterling (34' st Saka), Mount (20' st Bowen), Grealish; Abraham (20' st Kane). A disp.: Pope, Pickford, Stones, Walker, Coady, Bellingham, Gallagher. All.: Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco (42' st Florenzi); Frattesi, Locatelli (19' st Gnonto), Tonali; Pessina (43' st Cristante), Scamacca (32' st Raspadori), Pellegrini (19' st Esposito). A disp.: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Politano, Barella, Scalvini. All.: Mancini