L'Italia passa 2-0 in Lituania: in gol Sensi e Immobile

Tre su tre. L'Italia di Roberto Mancini passa in Lituania con il punteggio di 2-0 e vola in testa al girone C con nove punti.

Spazio alle secondo linee ma il risultato non cambia, gli azzurri portano a casa tre punti fondamentali per l'accesso ai Mondiali 2022. Dopo un primo tempo a basso ritmo, nella ripresa l'Italia sblocca il risultato grazie ad un gol di Stefano Sensi. Gli azzurri sfiorano il raddoppio più volte con Ciro Immobile, che non riesce a concretizzare numerose occasioni. L'attaccante della Lazio vince la sfida personale con l'ottimo portiere lituano Svedkauskas trasformando un rigore nel recupero. Prova di maturità dell'Italia, nonostante i cambi di formazione e le insidie del sintetico di Vilnius. Sono sei partite consecutive che Gigio Donnarumma e compagni mantengono la porta inviolata. La classifica sorride agli uomini di Mancini, in testa con 9 punti, davanti alla Svizzera, seconda a 6 punti ma con soltanto due partite disputate.

La cronaca

Numeroso turnover per Roberto Mancini che schiera il 4-3-3 con Immobile in attacco supportato da El Shaarawy e Bernardeschi. A centrocampo Pellegrini, Locatelli e Pessina mentre davanti a Donnarumma ci saranno Emerson, Bastoni, Mancini e Toloi. I padroni di casa rispondono con un 4-3-2-1: in attacco Cernych sarà l'unica punta supportato da Sirgedas e Novikovas.

Ritmi bassi e pochissime emozioni nel primo tempo. Gli azzurri provano ad aprire la retroguardia dei padroni di casa e i maggiori pericoli arrivano con conclusioni da fuori. Al 2' ci prova Locatelli ma il tiro del centrocampista del Sassuolo viene respinto. Ci prova per due volte Pellegrini senza però trovare la porta. Non ci sono spazi in mezzo al campo, ma l'Italia continua a far girare il pallone coi tre centrocampisti. L'Italia prova ad alzare i giri del motore azionando gli esterni El Shaarawy e Bernardeschi, ma la difesa dellla Lituania non corre pericoli. La prima frazione di gioco si chiude con una gran tiro dalla distanza di Emerson Palmieri, Svedkauskas devia in corner con un'ottima parata.

Cambi immediati nelle ripresa per Mancini: Sensi entra al posto di Pellegrini manda in campo anche Federico Chiesa, esce uno spento El Shaarawy. I frutti si vedono subito. Al 48' Locatelli appoggia un buon pallone per Sensi, il numero 12 calcia da fuori area: intervento goffo di Svedkauskas, azzurri in vantaggio. Gli azzurri provano a chiudere il conto. Dopo poco Pessina calcia in porta, Svedkauskas respinge, sul rimpallo arriva Immobile, ma l'attaccante della Lazio non trova la porta. L'Italia prova a forzare il ritmo per trovare il gol del raddoppio. Al 64' Immobile si aggiusta il pallone sul mancino e da dentro l'area prova il diagonale, palla sul fondo. Ancora Immobile sfiora il gol al 69'. Strappo di Spinazzola, il numero 17 prova il colpo di testa senza saltare: conclusione di poco sul fondo. Al 73' si fa viva la Lituania, Eliosius aggancia sul cross di Dapkus, ma Donnarumma chiude tutto. All'84 nuova occasione per Manuel Locatelli, il centrocampista calcia a botta sicura, Svedkauskas salva ancora. Nell'ultimo minuto di recupero Immobile trasforma il rigore del 2-0. Gli azzurri tornano a casa dalla trasferta di Vilnius con tre punti fondamentali.

Il tabellino

Lituania (4-3-3): Svedauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka; Novikovas, Cernych, Sirgedas.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy.

MARCATORI: 48' Sensi (I), 94' Immobile (I) rig

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?