L'Italia vendica il passato e asfalta la Croazia

Ha preso il via, e bene, l'avventura dell'Italia nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. La Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) è stata teatro del confronto tra gli azzurri e la Croazia, finalista l'anno scorso e capace di eliminare i nostri portacolori nei quarti di finale della competizione 2021. Una rassegna tornata in territorio bolognese a 46 anni di distanza dall'ultima volta. Era, infatti, il 1976 quando l'Italtennis si cimentò, per un gioco del destino, contro la Jugoslavia di eljko Franulovic e Nikola Pilic. Non ci fu però partita: arrivò un perentorio 5-0 da Adriano Panatta e compagni nella stagione che valse la prima e unica vittoria assoluta in Davis del Bel Paese. Non ci si presentava con uno storico così lusinghiero, considerando i tre ko nei quattro incroci precedenti, con l'unica affermazione del 2013 al PalaVela di Torino. Filippo Volandri ha preferito rinunciare a Jannik Sinner. L'altoatesino, reduce dalla trasferta americana (US Open) particolarmente faticosa e con un piccolo problema alla caviglia, tornerà abile comunque per le prossime sfide del 16 settembre contro l'Argentina e del 18 contro la Svezia.

Per questo, sono stati Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini nei due singolari (in serata in campo la coppia Fabio Fognini/Simone Bolelli in doppio) a tenere alto il vessillo italico. Il giovane toscano si è speso per la causa alla grande, ricordando il punto decisivo nella durissima sfida di qualificazione a Bratislava contro la Slovacchia (3-2). Non c'è stata partita al cospetto dello "spauracchio" Borna Gojo (n.164 del ranking), che l'anno scorso era stato l'incubo di Lorenzo Sonego. Con colpi di rara bellezza e variazioni costanti di ritmo, il carrarino non ha dato respiro al proprio avversario, archiviando la pratica sul 6-4 6-2 in 1 ora e 26 minuti di gioco e regalando il primo punto all'Italia. Con molto meno agio Matteo Berrettini è riuscito ad archiviare la pratica contro l'insidioso Borna Coric (n.26 del mondo) e recente vincitore del Masters1000 di Cincinnati. Dopo aver disputato un primo parziale sottotono perso 7-6 (4), il romano ha cambiato marcia, concedendo le briciole al croato. I restanti parziali terminati sul 6-2 6-1 hanno rappresentato in maniera fedele l'andamento del confronto. Sconfitta dell'anno passato dunque vendicata, a prescindere dal riscontro del doppio. Buona la prima per gli azzurri.