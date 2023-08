L'offerta folle di Follieri: 850 milioni per la Roma. Ma i Friedkin fanno muro

Riservata strettamente privata e confidenziale. Comincia così la lettera inviata da Raffaello Follieri a Dan Friedkin con l'offerta di 850 milioni di euro per l'acquisto della Roma. La forma privata e confidenziale diventa clamorosamente pubblica e manifesta, la lettera viene pubblicata da giornali e siti vari, di solito le trattative di tale portata abbisognano di massima discrezione e prudenza diplomatica, oltre che di approfondimenti sullo stato finanziario della parte in vendita. E infatti, dopo un paio di ore, è arrivata la risposta dei bostoniani: «In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta l'acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di on avere alcuna intenzione di cedere il club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il club e il Gruppo per ottenere visibilità personale». Ci risiamo, la farsa sulla pelle della Roma dura da dieci anni, attraverso tre proprietà made in Usa e quest'ultima sceneggiata, almeno così pare.

Chi è Raffaello Follieri? Un italiano di San Giovanni Rotondo, un affarista arrembante, dichiarato tifoso della Maggica, titolare di un patrimonio stramilionario, leggendo curricula impressionanti, pronto a comprarsi la Roma dai Friedkin, incontrati due volte, in Inghilterra anche in alberghi di Londra da lui già frequentati in occasioni meno mercantili, quando aveva perso la testa non per una squadra di calcio ma per Anne Hathaway, attrice nata a Brooklyn, un amore brillante, tra jet privati e cene e gioielli di Cartier e feste faraoniche e champagne ed anche un dog walking per il labrador Esmeralda, tutto pagato con i dollari provenienti dal portafoglio di Bill Clinton e del finanziere Ronald Burkle che avevano offerto al Follieri 50 milioni di dollari, il bel giovane si era presentato come uomo d'affari con forti legami in Vaticano, i soldi servivano all'acquisto di chiese e monasteri cattolici romani presenti nel territorio americano, dopo che il Vaticano era stato colpito dai casi di abusi sessuali su bambini da parte di sacerdoti, così suggerendo alla Chiesa la vendita delle proprietà per pagare le vittime: «Gli investitori locali stavano acquistando proprietà a Manhattan e Los Angeles, ma la maggior parte della proprietà della Chiesa era in mezzo al nulla con poco valore immobiliare. Il Gruppo Follieri è stato il primo fondo immobiliare ad acquistare proprietà della chiesa a livello globale», aveva detto Follieri in un'intervista esclusiva al Daily Mail.

La dolce vita e l'amore con Anne si interrompono nel maggio del 2004, Follieri viene arrestato, 14 le accuse di frode telematica, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere, il ragazzo pugliese si dichiara colpevole, evitando 160 anni di carcere, il giudice federale lo condanna a 4 anni e mezzo. Rilasciato il 25 maggio 2012 dalla prigione federale in Pennsylvania, Follieri, su decisione dell'Immigration e Customs Enforcement del Department of Homeland Security, è trasferito in Italia con il divieto di poter fare rientro negli Usa. Qui ha ricominciato un'altra vita imprenditoriale, sposato con Konstantina Koumouri ha due figli e la sua azienda, la Follieri Energy possiede beni per un valore di oltre 150 milioni di sterline (206 milioni di dollari), comprese 162 stazioni di rifornimento. La sua attività principale, FHolding UAE, con investimenti nel mondo arabo, ha valori altissimi. Pugliese di San Giovanni Rotondo ha cercato di acquistare il Foggia, trattativa sfumata, come le altre operazioni svanite con Catania e Palermo. I tifosi della Roma hanno vissuto due ore tra sogni di scudetto e ricordi comici, alla voce Totò e la vendita della Fontana di Trevi. Ovviamente si replica.