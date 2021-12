Lord Cutrone coi maleducati. Abraham è già romanesco

Sgradevole intervista di Cutrone su Dazn dopo l'1-1 di Spezia, perché coperta da una colonna sonora vergognosa: quella degli ultras del Picco che non smettono di insultare l'attaccante dell'Empoli con irripetibili cori contro la sua famiglia. Lui risponde e gestisce la cosa con grande signorilità: «Sono molto maleducati».

Gasperini ne prende 4 ma su Dazn si scatena contro gli arbitri per il 2-2 annullato: «Hanno sbagliato, ci mettano la faccia!». Dallo studio nessuno ferma la sua ira con la posizione di Palomino sia di fuorigioco attivo e la tv, criticata online per il silenzio, fa chiarezza sul caso solo ore dopo.

Ai Gazzetta awards il Ct Mancini è stato premiato per la grande estate del trionfo Europeo ma si è poi trovato attanagliato dalle domande sulla difficilissima strada degli azzurri verso i Mondiali in Qatar. Per uscirsene ha buttato la palla in tribuna su Balotelli che vuole tornare in Nazionale: «Gli rispondo? Forse su Instagram».

Mourinho a Dazn dopo il 4-1 a Bergamo: «La Roma non vince con una big da... 25 minuti».

Lazio seguita da pochi tifosi all'Olimpico, Acerbi su Dazn: «Col Covid non c'era nessuno ma adesso ce ne sono ancora meno di quando c'era il Covid!».

Zazzaroni a Capello: «Il ritorno di Allegri alla Juve era sbagliato come quando sei tornato al Milan?». Capello: «Gli ho detto non rientrare!, che abbia rifiutato il Real mi ha scioccato!». Zazzaroni: «Ancelotti ancora ride».

Dopo i due gol a Bergamo su Dazn Abraham saluta i tifosi giallorossi in tre lingue: «Ciao Roma Fans, Daje!»

McKennie aggancia un pallone con dolcezza, l'analisi di Tiribocchi su Dazn: «Ci ha messo la colla».