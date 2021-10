L'ovale da record, il tifoso e l'accordo segreto

Tutti pazzi durante il lockdown. Tutti pazzi per i souvenir sportivi, o memorabilia: nel 2020 Ebay, il sito di vendite all'asta, ha visto crescere del 142% le vendite di figurine rispetto al 2019, che tradotto in un altro tipo di numeri vuol dire quattro milioni in più. Cos'era successo? Semplice, forse: maggior tempo libero, rimpianto per il passato, visione di partite o documentari, ad esempio The Last Dance, sull'epopea di Michael Jordan ai Chicago Bulls, che hanno riattizzato la voglia di un memento sportivo. Certo, ci vogliono pure i soldi, e i soldi evidentemente c'erano. Anche perché a spendere per oggetti e figurine non sono stati solo appassionati annoiati ma anche imprenditori intenzionati a diversificare gli investimenti. Il paradosso è che il mercato di oggetti che si era molto ridotto a causa del passaggio alla vita virtuale, alla perdita di affetto per la materialità indotta dal web, proprio grazie al web e alle sue possibilità di acquisto a distanza è rinato, espandendosi a tutto il resto.

Se è vero che una figurina del 2018 di Luka Doncic, l'asso sloveno dei Dallas Mavs, a febbraio del 2021 è stata venduta per 4,3 milioni e che un'immagine di Serena Williams è appena passata di mano per 44.000, record per un'atleta, le Nike Air Ships usate da Michael Jordan nelle sue prime settimane di Nba, nel 1984, sono andate via lunedì per 1,47 milioni.

Ecco allora che si spiega quanto avvenuto domenica a Tampa: Tom Brady lancia il touchdown numero 600 della sua carriera, record assoluto, ma il ricevitore Mike Evans invece di riportargli il pallone lo getta ignaro ad uno spettatore, Byron Kennedy. Panico, arrivo di un addetto del club, negoziazione e alla fine, in cambio del pallone, al tifoso i Tampa Bay Buccaneers hanno dato due maglie autografate da Brady stesso, un casco, le scarpe da gioco e una maglia di Evans anch'essa firmata, abbonamento per il resto del 2021 e tutto il 2022, sconto di 1000 dollari al negozio del team. Niente a confronto del mezzo milione che il pallone avrebbe potuto valere sul mercato libero, però. «Una volta che ha mollato l'osso, quel tifoso ha perso ogni potere contrattuale» ha scherzosamente detto Brady, che agli omaggi del club ha aggiunto un bitcoin, ieri valutato sui 60.000 dollari.