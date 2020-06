Il Napoli vince, ma scattano gli insulti choc per Gattuso

Hirving Lozano torna in gol in Verona-Napoli e subito dopo i tifosi messicani prendono d'assalto i social attaccando pesantemente Rino Gattuso, colpevole a loro avviso dello scarso rendimento dell'attaccante messicano.

Si intravede un pò di luce in fondo al tunnel per Lozano. L'esterno offensivo ha sfruttato nel modo migliore i pochi minuti a dispozione, segnando il gol della sicurezza del Napoli, che dopo la vittoria della Coppa Italia, supera il Verona e prosegue la sua striscia vincente. Una bella rivincita per il folletto ex Psv, che nei giorni scorsi era finito nell'occhio del ciclone dopo essere stato mandato a casa da Gattuso che nel corso di una seduta di allenamento non aveva gradito il suo atteggiamento svogliato. Ringhio che aveva dichiarato "non permetto a nessuno di rovinare l'allenamento" , in fondo si sa non è uno che porta rancore e in occasione del match del Bentegodi gli ha concesso fiducia negli ultimi minuti. E il Chucky ha ripagato il tecnico con il bel gol di testa del 2-0, celebrato con un'esultanza rabbiosa e con l'abbraccio da parte di tutti i compagni.

La reazione dei fan messicani

Di sicuro Ringhio non sta riscuotendo grandi simpatie in Messico a causa del rapporto burrascoso con Lozano. Già nei giorni scorsi i tifosi messicani avevano messo nel mirino il tecnico reo di aver "punito" uno degli idoli della nazionale del Tricolor. Gli insulti non si erano sprecati: ''Se Gattuso mette piede in Messico è un uomo morto. In Olanda era un dio mentre adesso si confermano i problemi con questo allenatore. E' un topo di fogna. E' spazzatura, gli sta rovinando la carriera. Meglio se va a giocare altrove, magari a Valencia oppure a Lione". Così dopo il gol di ieri non hanno perso tempo per scagliarsi a suon di tweet contro il tecnico calabrese. In occasione del post celebrativo del gol di Lozano pubblicato sul profilo in lingua spagnola del Napoli sono stati tantissimi gli attacchi piovuti addosso a Gattuso, o meglio a "Gatusso" come lo hanno ribattezzato in tanti. Oltre a commenti come "un tremendo schiaffo a Gatusso" o "Gatusso ha visto ora?" . Insomma di nuovo non sono mancati gli insulti pesantissimi al tecnico da parte dei sostenitori messicani che hanno considerato il gol del loro idolo come una rivincita nei confronti del mister.

Una stagione deludente

Arrivato a Napoli con la fama di "bambola assassina" (el Chucky è il soprannome mutuato dal film horror) Lozano è stato l'acquisto più costoso nella storia del club azzurro: circa 40 milioni di euro, più di Gonzalo Higuain prelevato dal Real Madrid. Ma finora del proverbiale istinto killer in area di rigore s'è visto ben poco anzi proprio nulla eccezion fatta per l'acuto a inizio di campionato a Torino contro la Juventus. Per ora sono 23 le presenze e 4 gol realizzati in azzurro per un totale di 1190 minuti giocati, la maggior parte dei quali sotto la gestione Ancelotti. Con l'arrivo di Gattuso le cose sono cambiate e per Lozano è iniziato un lungo oblio: è partito titolare una sola volta, in Coppa Italia contro il Perugia, per il resto ha fatto tanta panchina e racimolato 5 apparizioni. Soltanto pochi spezzoni di match, giocati senza incidere prima del gol di ieri, un piccolo segnale forse il primo passo verso la rinascita.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?