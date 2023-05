"Lukaku ancora in gol! Anzi no, era il replay"

L'autore tv Luca Restivo: «La faccia esaltata di quelli che stanno ore ad aspettare che passi il Giro d'Italia e poi mettono in pericolo i ciclisti correndogli accanto pensando di far loro un favore è forse il simbolo più lampante dell'idiozia umana».

***

Il Luton va in Premier League, ed è come se ci fosse Milan-Fiumicino! Sarà bellissimo vedere i top player in uno stadio da 10mila posti con i varchi di ingresso tra le case.

***

Non siamo nel metaverso, succede davvero. Il camerunese Onana negli spogliatoi fa il neomelodico napoletano e si riprende sui social mentre la sua ugola intona «tu si a fine ro munno».

***

Emozioni al Dall'Ara: i tifosi del Napoli espongono lo striscione «Emilia-Romagna, non mollare», quelli di casa rispondono col coro «noi non siamo napoletani». Bello quando ci si sente tutti uniti...

***

La Fiorentina di Italiano metterebbe d'accordo Guelfi e Ghibellini. Daniele Miceli su Sport Mediaset.

***

Si alza il vento, non il ritmo, Giovanni Scaramuzzino per un noioso Monza-Lecce, Radio1.

***

Da Cannes messaggio di Jude Law a Paolo Sorrentino per lo Scudetto del Napoli: «Congratulations!». È stato l'unico riconoscimento vinto dall'Italia sulla croisette.

***

Il docente napoletano Bruno Siciliano ha sviluppato RoDyMan: robot-Scudetto con sciarpa azzurra e coro incorporato «i campioni dell'Italia siamo nooooooi».

***

Ancora Lukaku, Lukaku! Tre a zero!!! No, era il replay. Maurizio Compagnoni, all'8º di Inter-Atalanta su Sky.