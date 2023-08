Lukaku riprende la corsa verso la Signora

London Calling e i club italiani sono pronti a rispondere yes all'opportunità di pescare dalla City i loro nuovi goleador. Ma andiamo con ordine. Big Rom si avvicina alla Juventus. Al di là dei video circolanti sui social, Romelu Lukaku ha un'intesa di massima con i bianconeri per un triennale da 10 milioni a stagione con opzione per il quarto anno. Giuntoli ieri ha aperto il tavolo delle trattative col Chelsea: i due club stanno studiando un'operazione dai contorni allargati che prevederebbe l'inserimento di Dusan Vlahovic nell'affare. Da limare ora la valutazione dei cartellini, ma in settimana si può arrivare al traguardo. Irrompe l'Inter, invece, nella corsa a Gianluca Scamacca. Il goleador italiano si è immalinconito a Londra e vuole lasciare il West Ham per tornare in Serie A.

La Roma da settimane lo sta corteggiando, senza riuscire a trovare la quadra con gli inglesi. L'ultima offerta giallorossa ammontava a 27 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo nel caso in cui il centravanti riuscirà a disputare almeno il 70% delle gare e contestualmente la squadra di Mou si qualifichi per la prossima Champions. Insomma, condizioni tutt'altro che agevoli e scontate da raggiungere. Ecco perché gli Hammers non hanno dato il via libera ai capitolini, aprendo il tavolo delle trattative con Marotta e Ausilio. L'Inter propone invece un prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto a 20.

Corsia di sorpasso imboccata dai nerazzurri, che nelle prossime ore chiuderanno con l'Udinese l'acquisto di Lazar Samardzic per 15 milioni più il cartellino di Giovanni Fabbian, sul quale l'Inter manterrà una opzione di riacquisto. Contratto quinquennale per il centrocampista. Attivissimo il Monza: Galliani piazza una bella doppietta con gli acquisti di D'Ambrosio (domani le visite mediche, dopodiché l'ex Inter firmerà un annuale da 1,5 milioni con opzione per la stagione) e Gori (in prestito dalla Juve). Questione di ore e sarà tempo di visite mediche per Musah (Valencia) al Milan, che ha ufficializzato la cessione di Rebic al Besiktas, dove può finire anche Messias (piace pure al Torino), mentre Adli è nel mirino di Ajax ed Eintracht Francoforte. Renato Sanches si avvicina alla Roma in prestito con diritto di riscatto dal PSG, che è a un passo da Dembelé del Barcellona e ci prova per Kolo Muani (Eintracht).

Si allontana, invece, dai transalpini Victor Osimhen che può rinnovare col Napoli, anche il nigeriano ha ricevuto una proposta monstre dagli arabi dell'Al Hilal: i sauditi, dopo il no ai 110 milioni offerti a De Laurentiis nel weekend e i 40 netti per la punta, preparano un nuovo assalto. Sul piatto 150 milioni per il club campano e un triennale da 60 milioni per il numero 9, che appare orientato a declinare per restare in Europa. Infine la Salernitana è in chiusura col Leeds Facundo Gonzalez in prestito dalla Juve.