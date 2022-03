L'ultima di Balotelli: "Potevo vincere il Pallone d'Oro, io come Messi e CR7"

Mario Balotelli è stato uno dei più grandi talenti del calcio italiano che però non è mai esploso del tutto. L'ex attaccante di Inter e Milan, ora in forza alla squadra turca dell'Adana Demirspor, compirà 32 anni ad agosto ed è ormai nella fase discendente di una carriera che avrebbe potuto essere di tutt'altro spessore. A Supermario, però, non è mai mancata l'autostima e ai microfoni di "The Athletics" si è autoproclamato: "Se parliamo di qualità, io non ho mai avuto nulla da invidiare a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Ne sono sicuro al 100%", questo il Balo-pensiero che farà sicuramente discutere.

"Da Pallone d'Oro"

Balotelli si è accostato a giocatori del calibro di Lionel Messi e CR7 che nella loro carriera hanno dimostrato di essere dei campioni sia in campo che fuori, che hanno vinto e segnato tantissimo. "Certo, io in carriera ho perso tante occasioni per arrivare ai loro livelli e la mia testa mi ha portato a fare degli errori. Ma se non avessi lasciato il City avrei vinto almeno un Pallone d'Oro. Con la mentalità che ho oggi, certamente ce l'avrei fatta. Avrei dovuto fare come Aguero, non lasciare il City e restare lì a lungo".

L'attaccante italiano ha poi ricordato i suoi momenti più belli con la maglia dei Citizens con cui ha vinto il titolo di campione d'Inghilterra che mancava da tanti anni nella bacheca del club inglese: "Ovviamente la Champions (vinta nel 2010 quando vestiva la maglia dell'Inter; ndr) è il trofeo più ambito da un calciatore, ma quel campionato inglese vinto al City dopo tanto tempo nella storia del club e per giunta all'ultimo secondo dell'ultima giornata è stato qualcosa di pazzesco".

Balotelli al momento sta facendo molto bene in Turchia nella squadra allenata da Vincenzo Montella, altra ex conoscenza del calcio italiano, con 11 reti in 22 partite. Roberto Mancini l'ha convocato in nazionale e probabilmente lo farà anche per i playoff che si giocheranno tra tre settimane per tentare di qualificarsi per Qatar 2022. Di certo le sue parole su Messi, CR7 e il pallone d'oro faranno molto discutere visto che Supermario si è paragonato a due fenomeni del calcio mondiale che di Palloni d'Oro ne hanno messi in bacheca 12 in totale, 7 l'argentino e 5 il portoghese. 416 partite complessivamente disputate in carriera con 167 reti al suo attivo più le 14 in nazionale in 36 apparizioni: sono questi i numeri di Balotelli che in carriera a livello di titoli ha vinto 9 titoli tra cui la Champions League con la maglia dell'Inter.