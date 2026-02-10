L'ultimo ballo di Pellegrino e quello di debutto di Giada e Anna

Portabandiera e debuttanti. Oggi sarà il loro giorno. Da una parte Arianna Fontana scende in pista per lo short track a Milano, prima possibilità di medaglia con la staffetta mista, mentre Federico Pellegrino da Nus saggia la neve faticosa e pesante di Lago di Tesero, nella sprint (Rai ed Eurosport dalle 9.57) di Val di Fiemme sulle orme e i binari della leggendaria Marcialonga. Nei paesi ogni casa espone la bandiera e l'attesa è papabile. Fede ed Ari hanno sventolato il Tricolore a San Siro lo scorso venerdì. Per Pellegrino sarà sicuramente l'ultimo valzer di carriera e fra le tante medaglie che gli azzurri si son già portati a casa, manca ancora proprio il Fondo.

Dall'altra parte del passo, oltre Pordoi e Falzarego, a Cortina d'Ampezzo va in scena un ballo più leggero e in rosa. È quello delle due debuttanti dello sci alpino: Giada D'Antonio, 16 anni, da Napoli per stupire ed Anna Trocker, 17 anni per sognare. Convocate senza aver ancora ottenuti acuti in Coppa, nemmeno nel circuito continentale, il senso della scelta è stata proprio la gara di oggi: formare 4 squadre per il team combined (Tv: 10.30). Queste le coppie: Sofia Goggia/Lara Della Mea, Laura Pirovano/Martina Peterlini, Nicol Delago/Anna Trocker e Nadia Delago/Giada D'Antonio. Brignone riposa e si allena in vista del superG del 12 quando sarà presente anche Sergio Mattarella. Pellegrino, intanto, ci crede: la sprint sarà a tecnica classica, non la sua tazza di te, che invece è lo skating. Ma il doppio argento olimpico cerca un tris, prima del ritiro.

"Vorrei una medaglia di squadra, ma non escludo un colpaccio anche nella mia sprint, a patto di passare i quarti di finale". Il tempo è uggioso, danno qualche fiocco di neve, la neve è umida ultraprimaverile, ma lui assicura: "Ho la stessa voglia di provarci". E sa come fare.