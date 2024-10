L'ultimo Balotelli. Pronto a un ingaggio da "esordiente" per la A e il Genoa

Ascolta ora 00:00 00:00

A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Mario Balotelli è sempre più vicino a rimettere piede in Serie A dopo 4 anni. L'ultima volta era stata col Brescia nell'anno del Covid (2020). Adesso lo aspetta il Genoa, che è alla ricerca di rinforzi per evitare la retrocessione in B dopo i tanti guai che hanno investito il fondo 777 Partners e la conseguente messa in vendita della società. In attesa di acquirenti, i dirigenti rossoblù stanno lavorando per rinforzare l'organico, pescando dal bacino degli svincolati. Oggi è prevista la firma del centrocampista offensivo Gaston Pereiro (contratto fino a giugno 2025) e in settimana potrebbe arrivare pure quella di Super Mario, che ha già dato il suo benestare per un accordo di 9 mesi. L'ennesima sfida della carriera di Balo che vuole zittire gli scettici e dimostrare di poter essere a 34 anni ancora decisivo in Italia. Per questo è pronto ad accettare un ingaggio molto basso (intorno ai 250 mila euro più bonus) per rimettersi in gioco. Dovrà mettere uno zero in più la Juve per blindare Federico Gatti: il centrale bianconero si appresta ad allungare fino al 2029 con la Vecchia Signora.

Manca solo la firma anche per Mattia Perin (2026 con opzione per il 2027); mentre la questione rinnovo di Dusan Vlahovic verrà affrontata solamente nel mese di dicembre. Il tema è sempre lo stesso: i bianconeri prolungherebbero volentieri fino al 2028 il legame col centravanti serbo, ma chiedono al numero 9 un sacrificio, ovvero spalmare i propri emolumenti (12 milioni annui fino al 2026) su un quadriennale da 9 netti a stagione. Accetterà il bomber classe 2000? Vedremo. Riflessioni in corso.

Chi invece sembra propenso a dire si alla proposta di prolungamento ricevuta è Mike Maignan. Il portiere francese si avvicina, infatti, all'intesa col Milan per andare avanti insieme fino al 2028 da 6 milioni all'anno (bonus inclusi). Ottimismo. Lo stesso che accompagna il Diavolo e Matteo Gabbia (2029): per il Capitan Futuro milanista pronto un ritocco dell'ingaggio dagli attuali 1,1 a 2 milioni a stagione. Questione tutta da discutere, invece, con Theo Hernandez, che da mesi attende proposte concrete. Il terzino francese vorrebbe restare, ma si aspetta un aumento rispetto agli attuali 5 milioni percepiti. Furlani e Ibrahimovic glielo concederanno? Il silenzio milanista di questi mesi - come ribadito dal suo agente Quilon a QSVS - preoccupa. Così come tira aria di addio per capitan Calabria, in scadenza a giugno e che non sembra più rientrare nei piani del club di via Aldo Rossi.

Manca solo la firma, invece, per il

rinnovo di Dumfries con l'Inter fino al 2028: l'olandese guadagnerà 4 milioni più bonus a stagione. Infine appuntamento a fine mese tra il Napoli e gli agenti di Meret e Kvaratskhelia. De Laurentiis punta a blindare entrambi.