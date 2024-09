Luna Rossa brilla a Barcellona: comanda a tutta velocità

Ascolta ora 00:00 00:00

A Barcellona si è concluso il primo Round Robin della Louis Vuitton Cup e Luna Rossa Prada Pirelli è saldamente in testa alla classifica, dopo la limpida vittoria conquistata contro Alinghi Red Bull Racing, una pratica chiusa in pochi bordi prima di mettersi in una posizione di controllo. Alla partenza Luna Rossa sceglie di entrare a gran velocità e sulla sinistra e poi usa la sua modalità alta per spingere Alinghi a virare e procedere al sorpasso. Gli svizzeri chiudono a zero punti questo week end da incubo per Red Bull in una posizione che non coincide con le forze messe in campo per il team. Anche ieri un piccolo incidente all'albero, l'unico completo che hanno.

Ancora una volta Luna Rossa è sembrata un poco superiore in velocità rispetto alle altre. «Credo possiamo considerarci a nostro agio con onda ha detto Checco Bruni - oggi (ieri, ndr) la direzione del vento non coincideva con quella del mare che era incrociato e andavamo bene». Vero, del resto si sa da tempo che il campo di regata di Barcellona sarebbe stato molto diverso da quello di Auckland. Al secondo posto della classifica Ineos Britannia con sir Ben Ainslie che finalmente è entrato in partita e si dimostra finalmente al livello della sua fama. Il suo incontro con Orient Express, che merita attenzione per velocità, lo ha visto anche troppo aggressivo e concentrato. Poi American Magic, il team che incarna i sogni del New York Yacht Club di riportare la Coppa in America ha perso la regata contro Emirates Team New Zealand che è a pari punti con Luna Rossa nella classifica che la comprende, diversa dalla selezione sfidanti, ma in testa per la vittoria dell'incontro diretto. I kiwi ieri hanno battuto Alinghi che era in ritardo all'ingresso e American Magic.

Dunque la lotta per la sopravvivenza è tra Orient Express e Alinghi Red Bull Racing: i francesi hanno vinto l'incontro diretto. Se non battono nessuno degli altri sfidanti conterà l'incontro diretto e se vincono gli svizzeri potrebbero passare in semifinale in virtù dell'ultima vittoria diretta conquistata. Il primo domenica prossima potrebbe scegliere il suo avversario diretto.

«Non sono sicuro che sia positivo avere il diritto di scegliere, perché è anche una responsabilità ha detto Checco Bruni nella mia carriera mi è capitato spesso di vincere i Round Robin, scegliere un avversario che consideravo debole e poi finire sconfitto».

Oggi giorno di riposo. Si torna in campo martedì. Il primo incontro è proprio tra Alinghi Red Bull Racing e Orient Express, il secondo Luna Rossa Prada Pirelli contro Emirates Team New Zealand.